Борислав Младенов и Виена Баскет отстъпиха и изостават в серията

Националът Борислав Младенов и неговият Виена Баскет допуснаха втора загуба в полуфиналната серия на австрийското първенство по баскетбол.

Тимът отстъпи с 87:95 при гостуването си на Оберварт Гънърс в третия мач и вече изостава с 1-2 победи в серията, която се играе до три успеха.

Българинът записа 10 точки, 3 борби и 2 асистенции за 24 минути на паркета, но това не бе достатъчно за успех на неговия отбор.

Гостите имаха контрол върху срещата и водеха със 71:65 преди началото на последната четвърт, но силен финален щурм на домакините обърна развоя. Баскетболистите на Оберварт реализираха 30 точки в заключителния период срещу едва 16 за състава от Виена.

След поражението ситуацията за Виена Баскет се усложнява, а четвъртият двубой от серията е насрочен за 16 май във Виена. Победителят ще се изправи във финала срещу Капфенберг Булс, който вече си осигури място в битката за титлата.