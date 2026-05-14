Кливланд Кавалиърс надви Детройт Пистънс след продължение и записа трети пореден успех

Джеймс Хардън бе най-резултатен за "кавалерите" с 30 точки

Джеймс Хардън изигра най-силния си мач в плейофите до момента при победата на Кливланд Кавалиърс срещу Детройт Пистънс със 117:113 след продължение в мач №5 от серията в полуфиналите на Източната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА). Тимът от щата Охайо преодоля изоставане от 9 точки късно в редовното време, а в добавената част успя да си извоюва преднина в серията с 3:2 победи.

Пистънс водиха с 15 точки в първото полувреме, а при 2 минути до края на срещата имаха аванс от 103:94. Кавалиърс обаче вкараха 9 поредни точки и с два наказателни удара на Еван Мобли изравниха резултата при 45,2 оставащи секунди.

„Тази точкова серия точно тогава показва нашия прогрес - най-вече откъм психическата ни издръжливост“, заяви старши треньорът на "Кавс" Кени Аткинсън, цитиран от ESPN.

Отборът на Кливланд влезе в серия от 13:0 и не даде нито точка на опонентите си за 5 минути от края на заключителната част до средата на продължението, като дори натрупа преднина от 7 точки при 2:39 оставащи минути в него.

Така в петък играчите на Детройт ще трябва да се борят за продължаване на сезона си и да си спечелят правото на решителен седми мач като домакин.

Джеймс Хардън реализира 30 точки и 8 борби, Донован Мичъл допринесе с 21 точки, а Макс Струс добави 20 точки и 8 борби. Еван Мобли не бе далеч от трипъл-дабъл с 19 тчоки, 8 борби и 8 асистенции, а Джарет Алън записа 16 точки и 10 борби за дабъл-дабъл.

39-те точки, 9 асистенции и 7 борби на Кейд Кънингам не достигнаха за успеха на Детройт, тъй като освен него единствено Данис Дженкинс с 19 точки успя да окаже влияние върху срещата.

@nba @Cleveland Cavaliers vs. @Detroit Pistons Game 5 Full game highlights #NBA #NBAPlayoffs #basketball #Cavs #Pistons ♬ original sound - NBA

