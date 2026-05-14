Валенсия резервира билета си за историческа Финална четворка в Евролигата (ВИДЕО)

Валенсия пренаписа своята история в Евролигата и за първи път заслужи място на Финалната четворка. Баскетболистите на Педро Мартинес срази Панатинайкос с 81:64 в петия решителен мач от четвъртфиналите. В „Роч Арена“ испанците държаха съдбата си в свои ръце през целия двубой и дори колебанията, допуснати през третата част, не ги спряха да откажат състава на Ергин Атаман.

Confirmation of the result, @valenciabasket comeback from 0-2 to book their place in Athens! #RivalrySeries pic.twitter.com/mnmyoBJdRD — EuroLeague (@EuroLeague) May 13, 2026

Така „портокалите“ триумфираха в серията с 3:2 победи срещу гърците, които бяха сред фаворитите за титлата, имайки предвид, че са домакини на Финалната четворка в турнира на богатите, но изиграха колеблив сезон и логично приключиха своето участие. Така „оранжевите“ се превърнаха в едва втория отбор в най-комерсиалната клубна надпревара на стария континент, който заличи пасив от 0:2 поражения в елиминациите след Реал Мадрид през 2023 година, когато „белите“ станаха шампиони. По този начин Валенсия ще срещне именно мадридчани на Финалната четворка в Атина между 22 и 24 май.

Макар и ниската резултатност, белязала старта, домакините не бяха далече от двуцифрената разлика. До края на дебютната част гостите не успяха да отвърнат на удара и испанците се откъснаха с 4 точки.

Кендрик Нън настрои мерника и гърците се пребориха за обрат начало на втория период. Постепенно Серхио де Лареа, Бракстън Кей и Камерън Тейлър направиха така, че испанците да обърнат безпроблемно хода на събитията, за се изстрелят при 35:23 на голямата почивка.

„Портокалите“ започнаха да се радват на още по-солидна разлика на старта на второто полувреме. Найджъл Хейс-Дейвис и Василис Толиопулос обединиха усилия, давайки тон на гърците да мечтаят за обрата, но Бранко Бадио взе нещата в свои ръце и „оранжевите“ имаха преднина от 6 точки след 30 минути игра.

Участникът в Лига Ендеса си припомни какво е двуцифрена разлика, изкована от Кей и де Лареа. Джеди Осман, Матиас Лесор и Хейс-Дейвис дадоха последни надежди на „детелините“ да помечтаят за обрат, но Кей и Монтеро се постараха домакините да удържат победата до края.

Бранко Бадио даде тон на Валенсия с 20 точки и 5 борби. Бракстън Кей (6 овладени под двата ринга топки) и Жан Монтеро (5 овладени под двата ринга топки).

Найджъл Хейс-Дейвис отговори за Панатинайкос с 15 точки. Джеди Осман добави 10.