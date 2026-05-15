Локомотив Пловдив не се огъна пред Рилски спортист

Локомотив Пловдив даде да се разбере, че не готов да преклони глава във втория кръг на плейофите в НБЛ. Съставът на Асен Николов се наложи над Рилски спортист с 99:89 в третия полуфинален мач. В зала "Сила" дебютантът в родния елит държеше всичко в свои ръце през огромна част от срещата, но трябваше да трепери в края, когато отблъсна щурма на действащите шампиони, нанасяйки им първо поражение в елиминациите. Съществена разлика оказа стрелбата от наказателната линия, където "черно-белите" бяха 20/26 срещу 18:30 за баскетболистите на Любомир Киров.

Двубоят за "смърфовете" не доигра Кръстомир Михов, тъй като натрупа 5 лични нарушения. От своя страна въпросната съдба сполетя и Христо Бъчков за Рилецо.

Така отборът от Пловдив удължи серията и намали изоставането си с 1:2 загуби срещу самоковския тим. Локомотив ще бъде домакин и на четвъртия мач, който ще бъде изигран на 17 май (неделя).

Бързото темпо и безплодните атаки бяха основните акценти в началните минути. Домакините настроиха мерниците зад дъгата и това доведе до едноличното водачество. Вдигането на оборотите в защита и рецитал на Христо Бъчков се оказаха достатъчни за гостите, но „черно-белите“ си издействаха актив от 3 точки в края на дебютната част.

„Смърфовете“ заложиха на познатото си оръжие – бързата атака, за да започнат да докосват двуцифрената преднина чрез Томислав Минков и Георги Кендеров. Играта в дефанзивен план влезе в действие, а Чавдар Костов се погрижи самоковският тим да си стъпи отново на краката. Все пак новакът в шампионата се прибра в съблекалнята при 46:38 в своя полза.

Кръстомир Михов, Калил Милър и Минков помогнаха на отбора от Пловдив да открие на висота второто полувреме, в което започна да властва все по-уверено. Опитите на Майк Едуардс, Александър Янев и Костов да вдъхновят действащите шампиони удариха на камък, което даде възможност на домакините да се отскубнат с 15 точки след 30 минути игра.

Джонатан Дейвис и Майк Еудърдс направиха така, че актуалните първенци да не развеят бялото знаме във финалната десетка, когато редуцираха изоставането си само 2 точки с по-малко от 5 минути до края. Впоследствие Минков и Милър излязоха на сцената в точния момент, за да върнат спокойствието на „черно-белите“, които не се огънаха до края.

Калил Милър (15 борби) и Томислав Минков се разписаха с по 23 точки. Дъвърл Рамзи регистрира 17 и 10 асистенции, Кръстомир Михов реализира 12.

Майк Едуардс отговори за Рилски с 23 точки и 9 борби. Джонатан Дейвис наниза 15 точки, Христо Бъчков завърши с 13, Алън Арнет има 12, Чавдар Костов остана с 11.