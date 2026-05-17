DARA донесе кристалния микрофон от "Евровизия 2026" в България - посрещнаха я стотици фенове и приятели

Локомотив Пловдив отново нокаутира Рилски спортист в плейофите на НБЛ

Дебютантът в родния елит върна серията срещу шампиона в Самоков.

Локомотив Пловдив отново нокаутира Рилски спортист в плейофите на НБЛ
Снимка: НБЛ
Локомотив Пловдив се върна окончателно в играта във втория кръг на плейофите в НБЛ. Съставът на Асен Николов се наложи над Рилски спортист с 99:88 в четвъртия полуфинален мач, който се изигра в зала "Сила". Дебютантът в родния елит пое контрол върху събитията на паркета още през първото полувреме и до финалната сирена сведе до минимум колебанията, за да откаже за втори пореден път баскетболистите на Любомир Киров. Сред ключовите фактори бе стрелбата зад дъгата, като "черно-белите" взеха връх в това отношение с 10/26 срещу 4/17.

Калил Милър и Йоанис Кикрилис не довършиха двубоя за "смърфовете", тъй като натрупаха по 5 лични нарушения, докато за самоковския тим това стори Красимир Петров.

Така отборът от Пловдив изравни баланса на силите в серията до 2:2 победи срещу Рилецо. Петият решителен мач ще бъде на 20 май (сряда), когато Рилски ще домакинства на Локомотив в Самоков.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Двата отбора вървяха ръка за ръка в началните минути, в които реализатори изпъкваха и от двете страни. Алън Арнет и Томислав Минков поеха постепенно щафетата в офанзивен план за своите тимове, а светлинното табло светеше при 22:22 в края на дебютната част.

Двата отбора забравиха за постепенното нападение и в началото на втория период, като шеметното темпо позволи на Калил Милър и Арнет влязат в ролята на топреализатори. Нападението на „черно-белите“ заработи, а соловите акции на Грант Сингълтън, Кръстомир Михов и Георги Кендеров доказаха този факт, за да развалят статуквото и да се приберат в съблекалнята при 53:41.

Сингълтън се погрижи нападението на „смърфовете“ да върви като по учебник, а двуцифрените им разлика да остане непокътната на старта на второто полувреме. Усилията на Арнет не срещнаха подкрепа от останалите в редиците на действащите шампиони, особено в офанзивен план, което предостави възможността на Милър да вземе нещата в свои ръце и да поведе новака в първенството към 19 точки преднина след 30 минути игра.

Във финалната десетка отборът от Пловдив затвърди своето превъзходство на старта и дълго време успя да опази двуцифреното си превъзходство. Пореден опит за щурм, дело на Мирослав Васов и Деян Карамфилов, върна частично надеждите на самоковския тим в последните 2 минути, но Сингълтън сложи край на интригата и домакините не се огънаха до края.

Калил Милър бе познатият лидер за Локомотив, отчитайки с 25 точки и 9 борби. Грант Сингълтън финишира с 24 и 6 асистенции, Кръстомир Михов наниза 20 точки. Томислав Минков остави на сметката си 15 и 8 овладени под двата ринга топки.

Алън Арнет се отличи за Рилски с 23 точки. Деян Карамфилов регистрира 11 и 6 асистенции.

#НБЛ плейофи 2026 #БК Локомотив Пловдив #БК Рилски Спортист

