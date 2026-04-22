Кирил Милов триумфира отново на европейския връх!...
Чете се за: 03:10 мин.
Петър Витанов за оставката на Сарафов: Днешният акт не...
Чете се за: 02:02 мин.
Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав...
Чете се за: 24:35 мин.
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е...
Чете се за: 01:52 мин.
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:22 мин.
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се...
Чете се за: 00:32 мин.
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Чете се за: 03:52 мин.
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Чете се за: 01:22 мин.
Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 00:57 мин.

ЦСКА триумфира с Купата на БФБ при U19 след успех над Миньор 2015

"Червените“ решиха финала във Варна през второто полувреме и спечелиха второ злато в тази възраст

ЦСКА триумфира с Купата на БФБ при U19 след успех над Миньор 2015
ЦСКА спечели Купата на Българската федерация по баскетбол за юноши до 19 години, след като се наложи над Миньор 2015 с 93:83 във финала, игран в зала "Христо Борисов“ във Варна. Възпитаниците на Планимир Дафинов пречупиха съпротивата на съперника си през второто полувреме и заслужено стигнаха до трофея.

Първата част предложи оспорвана игра и чести смени на водачеството. :Чуковете“ успяха да вземат минимален аванс в края на първата четвърт, а до почивката двубоят остана напълно равностоен. По-силни финални минути на първото полувреме обаче позволиха на символичните домакини да се оттеглят с крехка преднина – 43:40.

След паузата "армейците“ повишиха значително интензитета, особено в нападение. Те наложиха по-бързо темпо и започнаха да намират по-добри решения в офанзивен план, което доведе до натрупване на двуцифрен аванс. След три части разликата достигна 13 точки, което се оказа ключово за развоя на срещата.

В последната четвърт баскетболистите на Миньор 2015 не се отказаха и успяха да намалят изоставането си до едноцифрени стойности, но ЦСКА реагира хладнокръвно. "Червените“ удържаха натиска и не допуснаха обрат, за да подпечатат победата и да вдигнат трофея.

С най-силен принос за успеха бе Калоян Колев, който записа „дабъл-дабъл“ от 25 точки и 10 борби. Мартин Александров добави 21 точки, Георги Димов се отчете с 15, а Кристиян Каменски също завърши с "дабъл-дабъл“ – 10 точки и 10 борби.

За Миньор 2015 най-резултатен бе Ивайло Груев с 20 точки, като реализира и пет тройки. Денис Григоров добави 17 точки и 6 асистенции, а Иво Валентинов и Николай Михайлов също имаха солиден принос.

Така ЦСКА стигна до втория си трофей в тази възраст след 2017 година. Бронзовите медали в турнира бяха спечелени от Черно море Тича, който надделя над Шумен в мача за третото място.

ТОП 24

Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
1
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
3
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
4
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
5
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват Конституцията и законите на страната
6
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Български баскетбол

София приема турнира за Купата на БФБаскетбол при девойките
София приема турнира за Купата на БФБаскетбол при девойките
Миньор 2015 наказа защитата на Шумен Миньор 2015 наказа защитата на Шумен
Чете се за: 03:25 мин.
Балкан постави на колене Берое в края Балкан постави на колене Берое в края
Чете се за: 04:05 мин.
Локомотив Пловдив матира Спартак и заключи мястото си в Топ 4 Локомотив Пловдив матира Спартак и заключи мястото си в Топ 4
Чете се за: 03:42 мин.
Септември 97 с бронз в Адриатическата лига до 15 години Септември 97 с бронз в Адриатическата лига до 15 години
Чете се за: 01:15 мин.
Рилски спортист с нов верен ход към спечелването на редовния сезон в НБЛ Рилски спортист с нов верен ход към спечелването на редовния сезон в НБЛ
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор след оставката на Сарафов
Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор след оставката на Сарафов
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Историята на Борислав Сарафов: Скандали и протести Историята на Борислав Сарафов: Скандали и протести
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I) Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:35 мин.
Общество
Петър Витанов за оставката на Сарафов: Днешният акт не променя по...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Задържаха за 24 часа двамата шофьори на преобърналия се автобус...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
София е домакин на медийна среща на върха на Европейския съюз за...
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
