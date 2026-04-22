ЦСКА триумфира с Купата на БФБ при U19 след успех над Миньор 2015

ЦСКА спечели Купата на Българската федерация по баскетбол за юноши до 19 години, след като се наложи над Миньор 2015 с 93:83 във финала, игран в зала "Христо Борисов“ във Варна. Възпитаниците на Планимир Дафинов пречупиха съпротивата на съперника си през второто полувреме и заслужено стигнаха до трофея.

Първата част предложи оспорвана игра и чести смени на водачеството. :Чуковете“ успяха да вземат минимален аванс в края на първата четвърт, а до почивката двубоят остана напълно равностоен. По-силни финални минути на първото полувреме обаче позволиха на символичните домакини да се оттеглят с крехка преднина – 43:40.

След паузата "армейците“ повишиха значително интензитета, особено в нападение. Те наложиха по-бързо темпо и започнаха да намират по-добри решения в офанзивен план, което доведе до натрупване на двуцифрен аванс. След три части разликата достигна 13 точки, което се оказа ключово за развоя на срещата.

В последната четвърт баскетболистите на Миньор 2015 не се отказаха и успяха да намалят изоставането си до едноцифрени стойности, но ЦСКА реагира хладнокръвно. "Червените“ удържаха натиска и не допуснаха обрат, за да подпечатат победата и да вдигнат трофея.

С най-силен принос за успеха бе Калоян Колев, който записа „дабъл-дабъл“ от 25 точки и 10 борби. Мартин Александров добави 21 точки, Георги Димов се отчете с 15, а Кристиян Каменски също завърши с "дабъл-дабъл“ – 10 точки и 10 борби.

За Миньор 2015 най-резултатен бе Ивайло Груев с 20 точки, като реализира и пет тройки. Денис Григоров добави 17 точки и 6 асистенции, а Иво Валентинов и Николай Михайлов също имаха солиден принос.

Така ЦСКА стигна до втория си трофей в тази възраст след 2017 година. Бронзовите медали в турнира бяха спечелени от Черно море Тича, който надделя над Шумен в мача за третото място.