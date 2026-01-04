спартак плевен неутрализира миньор 2015

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Синьо-белите" издържаха срещу "чуковете" и спряха пропадането си в НБЛ.

Спартак Плевен остави зад гърба си негативната серия от четири поредни поражения в НБЛ. Селекцията на Тодор Тодоров се наложи трудно над Миньор 2015 с 92:88 в среща от 15-ия кръг, изиграна в зала "Балканстрой". "Синьо-белите" трябваше да треперят, тъй като почти изгубиха двуцифрена разлика през второто полувреме, но в крайна сметка издържаха, стопирайки рейда от два последователни успеха в родния елит за състава, воден от Ивица Вукотич.

В игра след известно отсъствие за спартаклии се завърна Николай Титков, а заради 5 лични натрупани нарушения двубоят не довърши Джейлън МакКлауд. Същата съдба сполетя още Игор Кесар и Алекс Уандие за „жълто-черните“, които от своя страна можеха отново да разчитат на Константин Паисиев.

"Синьо-белите" се придвижиха до шестото място във временното класиране със седем победи и шест загуби, "чуковете" имат седем успеха и седем поражения, като заемат петата позиция. На 11 януари (неделя) Спартак ще има визита на Берое Стара Загора, докато Миньор ще влезе в ролята на гост срещу Балкан ден по-късно, а на 7-и ще гостува на Левски в първи мач от квалификациите в турнира за Купата на България.

Домакините първи се отърсиха от слабата резултатност в откриващите минути и за отрицателно време намериха пътя към едноличното водачество, разчитайки на немалък брой реализатори. Гостите трудно отвръщаха на предизвикателството и „синьо-белите“ се възползваха от този факт, за да си издействат аванс от 8 точки в края на встъпителния период.

Присъствието на Игор Кесар и Лазар Станкович въдвори известен ред за „чуковете“ в хода на следващата десетка. Ноел Браун и Кавон Скот поеха щафетата за спартаклии, които парираха опитите за щурм на своя съперник и се оттеглиха в съблекалнята при 49:40.

Верните решения, взети от Мартин Сотиров, Николай Титков и Джейлън МакКлауд, както и по-доброто лице в защита, предоставиха възможността на тима от Плевен да постави солиден старт на третата част. Джордан Тали и Лъчезар Тошков се активизираха в опит да спасят положението за „жълто-черните“, но домакините си извоюваха 13-точков актив след 30 минути игрово време.

Обичайните заподозрени вдъхновиха отбора от Перник при откриването на заключителната четвърт, когато на няколко пъти редуцира изоставането си само до точка. „Синьо-белите“ се намираха в нокдаун, но Мартин Русев и Скот обединиха усилия в точния момент, за да довършат започнатото в заключителните минути.

Кавон Скот окрили Спартак със своите 23 точки и 8 борби. Джейлън МакКлауд и Мартин Русев (5 асистенции) се разписаха с по 12 точки, Николай Титков се завърна с 10 и 5 овладени под двата ринга топки.

Игор Кесар се отчете с 19 точки и 8 борби за Миньор. Джордан Тали завърши със 17 и 8 асистенции, Лазар Станкович регистрира 13 и 7 овладени под двата ринга топки. Лъчезар Тошков финишира с 11 точки, 5 овладени под двата коша топки и 5 завършващи подавания.

