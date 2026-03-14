Локомотив Пловдив сложи спирачки на Балкан

Локомотив Пловдив взе глътка въздух и стопира пропадането си от два поредни грешни хода в НБЛ. Селекцията на Асен Николов матира Балкан с 90:82 в среща от 24-ия кръг, изиграна в "Арена Ботевград". "Черно-белите" наклониха везните в своя полза на старта на заключителната четвърт, когато взеха двуцифрен превес, който удържаха до финалната сирена. По този начин "черно-белите" не само спряха успешната серия от четири последователни успеха на състава, воден от Васил Христов, но му нанесоха и първо поражение през сезона в Ботевград.

Извън състава на "смърфовете" бе Кръстан Кръстанов, а Дъвъръл Рамзи не доигра двубоя, тъй като направи две неспортсменски нарушения. От своя страна балканци бяха без болния Николай Грозев.

Дебютантът в елита продължава да се намира еднолично на четвъртото място с 13 победи и 9 загуби, а "зелените" вече делят първата позиция с 18 успеха и 4 поражения. На 19 март (четвъртък) Локомотив ще има визита на Шумен, докато ден по-рано Балкан ще домакинства на Спартак Плевен.

Сла

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от БК Локомотив Пловдив (@lokoplovdivbc)



бата резултатност се превърна в закономерност във встъпителните минути, преминали под знака на нервността. Впоследствие Калил Милър и Дъвъръл Рамзи успяха да запалят искрата за гостите по пътя към едноличното водачеството и точка актив в края на встъпителния период.

Двата отбора вдигнаха оборотите за начало на следващата десетка, особено в офанзивен план. Рамзи и Милър попаднаха под светлините на прожекторите, което се оказа достатъчно за „черно-белите“ да си върнат лидерството. Алекс Симеонов и Константин Тошков върнаха балканци в релси, но Рамзи се погрижи „смърфовете“ да се оттеглят в съблекалнята при 42:36.

Отборът от Пловдив заложи на обичайните заподозрени, за да остане в ролята на лидер и на старта на третата част. За пореден път „зелените“ намериха аргументи да надигнат глава, разчитайки на Илиян Пищиков и Тадж Грийн, за да провокират обрата и 2-точков актив след 30 минути игрово време.

Дебютантът в НБЛ откри на висота заключителната четвърт и пътят към двуцифрения аванс бе открит със съдействието основно на Грант Сингълтън, Рамзи и Милър. Тимът от Ботевград излезе от нокдауна, като с усилията на Травис МакКонико и Тошков се доближи до минус 6 с 2 минути, оставащи на часовника. Все пак гостите не дадоха заден ход до финалната сирена и удържаха победата.

Дъвъръл Рамзи се разписа с 22 точки за Локомотив. Калил Милър го последва с 19 и 14 борби, Грант Сингълтън остави на сметката си 17 и 5 асистенции.

Травис МакКонико се отличи за Балкан с 21 точки, 7 борби и 5 успешни шута зад дъгата. Илиян Пищиков наниза 16 точки, Тадж Грийн (9 овладени под двата ринга топки) и Константин Тошков (6 асистенции) отбелязаха по 13, Демонд Робинсън завърши с 12.