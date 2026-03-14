Миньор направи обрат и надви Академик Бултекс

Двубоят предложи истинска въртележка от емоции и тактически надигравания, а крайният изход се реши в последните минути.

Миньор 2015 (Перник) триумфира със 89:84 над Академик Бултекс 99 (Пловдив) в един от най-оспорваните мачове от 24-ия кръг на Националната баскетболна лига. Двубоят предложи истинска въртележка от емоции и тактически надигравания, а крайният изход се реши в последните минути.

Домакините започнаха силно и спечелиха първата четвърт с 27:18, демонстрирайки стабилна защита и точна стрелба. Втората част бе равностойна, като Миньор запази преднината си до почивката – 44:36.

През третата четвърт Академик Бултекс 99 изненада перничани и с убедителни 32:16 обърна резултата, излизаки с аванс преди финалната част. Тогава обаче лидерските качества на Остин Прайс се оказаха решаващи. Той поведе отбора към обрат, завършвайки мача с 24 точки, а капитанът Лъчезар Тошков добави 8 асистенции и организира ключовите атаки в заключителните минути.

Миньор спечели последната четвърт с 29:16 и си осигури крайната победа. Друг водещ реализатор за домакините бе Игор Кесар с 23 точки, докато за гостите най-резултатен бе Демаркъс Шарп с 29.

Свързани статии:

Локомотив Пловдив сложи спирачки на Балкан
Локомотив Пловдив сложи спирачки на Балкан
Дебютантът в НБЛ нанесе първо поражение на "зелените" в Ботевград...
Чете се за: 03:42 мин.
Рилски спортист постигна рутинен успех в гостуването си на последния Левски
Рилски спортист постигна рутинен успех в гостуването си на последния Левски
Шампионите постигнаха убедителна победа в зала "Триадица".
Чете се за: 01:55 мин.
ТОП 24

Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока...
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
2
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
3
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
4
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
Заради изтегляне на ТИР е затворен пътят Велико Търново - Русе в района на Самоводене
5
Заради изтегляне на ТИР е затворен пътят Велико Търново - Русе в...
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки край село Крапчене
6
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
4
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
6
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток

Още от: Български баскетбол

Карина Константинова: Гордея се с момичетата и с нашата игра
Карина Константинова: Гордея се с момичетата и с нашата игра
Локомотив Пловдив сложи спирачки на Балкан Локомотив Пловдив сложи спирачки на Балкан
Чете се за: 03:42 мин.
България полетя към втората фаза в квалификациите за Евробаскет 2027 (ВИДЕО) България полетя към втората фаза в квалификациите за Евробаскет 2027 (ВИДЕО)
Чете се за: 03:55 мин.
Евробаскет 2027, квалификации: България - Украйна (ГАЛЕРИЯ) Евробаскет 2027, квалификации: България - Украйна (ГАЛЕРИЯ)
Рилски спортист постигна рутинен успех в гостуването си на последния Левски Рилски спортист постигна рутинен успех в гостуването си на последния Левски
Чете се за: 01:55 мин.
Георги Димов в предаването "Аз съм" Георги Димов в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:25 мин.

