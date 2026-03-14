Миньор направи обрат и надви Академик Бултекс

Миньор 2015 (Перник) триумфира със 89:84 над Академик Бултекс 99 (Пловдив) в един от най-оспорваните мачове от 24-ия кръг на Националната баскетболна лига. Двубоят предложи истинска въртележка от емоции и тактически надигравания, а крайният изход се реши в последните минути.

Домакините започнаха силно и спечелиха първата четвърт с 27:18, демонстрирайки стабилна защита и точна стрелба. Втората част бе равностойна, като Миньор запази преднината си до почивката – 44:36.

През третата четвърт Академик Бултекс 99 изненада перничани и с убедителни 32:16 обърна резултата, излизаки с аванс преди финалната част. Тогава обаче лидерските качества на Остин Прайс се оказаха решаващи. Той поведе отбора към обрат, завършвайки мача с 24 точки, а капитанът Лъчезар Тошков добави 8 асистенции и организира ключовите атаки в заключителните минути.

Миньор спечели последната четвърт с 29:16 и си осигури крайната победа. Друг водещ реализатор за домакините бе Игор Кесар с 23 точки, докато за гостите най-резултатен бе Демаркъс Шарп с 29.