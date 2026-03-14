Рилски спортист постигна рутинен успех в гостуването си на последния Левски

Рилски спортист победи Левски със 108:68 (33:17, 28:16, 20:27, 27:8) в мач от 24-ия кръг на Националната баскетболна асоциация. Срещата бе проследена от селекционера на България Любомир Минчев.

Домакините взеха спорната топка и откриха резултата в зала "Триадица" в столицата. Лъчезар Димитров се разписа "зад арката". Гостите обаче отговориха с 10 поредни точки, половината от които отбеляза Александър Георгиев. Самоковци бързо изградиха двуцифрена преднина след "alley-oop" забивка на Майкъл Едуардс. Рилецо отбеляза 5 от шестте си опита за тройка през първата четвърт и спечели частта с 33:17.

До средата на втората част възпитаниците на Александър Папазов бяха отбелязали само три точки, дело на Димитър Маринчешки. За разлика от тях опонентът им продължи да бележи редовно, макар да намали резултатността си. След нови 10 минути игра шампионите водеха с 26 точки на почивката - 61:35.

След паузата баскетболистите в синьо показаха борбеност и намалиха изоставането си на 18 точки с кош на Марио Боянов. Куриозна ситуация беляза третия период. Димитър Маринчешки не уцели коша при изстрел от наказателната линия.

В заключителната четвърт всички баскетболисти записаха минути.

Най-резултатен бе Александър Георгиев с 22 точки.

Рилски спортист оглави класирането с актив от 18 победи и 4 загуби, макар да има мач повече от втория Балкан. Левски заема предпоследната 10-а позиция в подреждането с 3 успеха и 19 пораежния, макар да има мач повече от последния Шумен.