Везенков остави Олимпиакос на перфектния път в Гърция при завръщането си

Спорт
Българският национал напомни за своята класа и спаси кожата на "червено-белите".

Снимка: euroleaguebasketball/X
Александър Везенков се завърна в игра и тласна Олимпиакос към 20-ия пореден успех в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници оцеляха при визитата си на Паниониос след 79:71 в среща от 21-ия кръг.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите и увенча своето завръщане за "червено-белите". Българският национал бе на обичайното си високо ниво, като поведе колоната на реализаторите и остана на крачка от дабъл-дабъл. Крилото се прибра в съблекалнята с 24 точки, 8 борби и 1 асистенция за 25 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 6/11 от средна дистанция, 1/3 зад дъгата и 9/9 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Мачът бе белязан от доза напрежение във втората част, когато Еван Фурние бе изгонен. Французинът вкара тройка, след което чу нещо по свой адрес по трибуните от фен на домакините. Реакцията на крилото бе красноречива и напрежението ескалира, тъй като той тръгна агресивно към въпросния привърженик на първия ред в залата. Бързата на меса на съотборниците на Фурние предотвратиха по-сериозен инцидент, а въпросният фен също бе изгонен.

Селекцията на Йоргос Барцокас продължава да се радва на пълен актив от 20 победи и изглежда недостижима на първото място във временното класиране в елита на южната ни съседка. Следващият мач за Везенков и компания в първенството ще бъде на 30 март, когато ще гостуват на Панатинайкос.

Дебютните минути предложиха честа размяна на серии, но силният край на встъпителния период даде тон за аванс от 8 точки в полза на гостите. „Червено-белите“ не дадоха заден ход и в следващата десетка, за да удържат щурма на домакините и да се приберат в съблекалнята при 39:35.

Тимът от Пирея повтори сценария и през третата част, за да си извоюва 4-точков актив след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт драмата бе пълна, но в последните 4 минути действащият шампион в Гърция взеха своето за успешен край.

Тайрик Джоунс финишира с 11 точки и 8 борби за участника в Евролигата.

Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
1
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
2
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
3
Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на...
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов
4
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се...
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
5
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и Юлита"?
6
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и...

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
2
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
3
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
4
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
5
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
6
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...

