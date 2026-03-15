Везенков остави Олимпиакос на перфектния път в Гърция при завръщането си

Александър Везенков се завърна в игра и тласна Олимпиакос към 20-ия пореден успех в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници оцеляха при визитата си на Паниониос след 79:71 в среща от 21-ия кръг.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите и увенча своето завръщане за "червено-белите". Българският национал бе на обичайното си високо ниво, като поведе колоната на реализаторите и остана на крачка от дабъл-дабъл. Крилото се прибра в съблекалнята с 24 точки, 8 борби и 1 асистенция за 25 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 6/11 от средна дистанция, 1/3 зад дъгата и 9/9 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)





Мачът бе белязан от доза напрежение във втората част, когато Еван Фурние бе изгонен. Французинът вкара тройка, след което чу нещо по свой адрес по трибуните от фен на домакините. Реакцията на крилото бе красноречива и напрежението ескалира, тъй като той тръгна агресивно към въпросния привърженик на първия ред в залата. Бързата на меса на съотборниците на Фурние предотвратиха по-сериозен инцидент, а въпросният фен също бе изгонен.

Evan Fournier, Panionios taraftarının üzerine yürüdüğü için diskalifiye edildi



— Euroleague Time (@euroleague_time) March 15, 2026

Селекцията на Йоргос Барцокас продължава да се радва на пълен актив от 20 победи и изглежда недостижима на първото място във временното класиране в елита на южната ни съседка. Следващият мач за Везенков и компания в първенството ще бъде на 30 март, когато ще гостуват на Панатинайкос.

Дебютните минути предложиха честа размяна на серии, но силният край на встъпителния период даде тон за аванс от 8 точки в полза на гостите. „Червено-белите“ не дадоха заден ход и в следващата десетка, за да удържат щурма на домакините и да се приберат в съблекалнята при 39:35.

Тимът от Пирея повтори сценария и през третата част, за да си извоюва 4-точков актив след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт драмата бе пълна, но в последните 4 минути действащият шампион в Гърция взеха своето за успешен край.

Тайрик Джоунс финишира с 11 точки и 8 борби за участника в Евролигата.