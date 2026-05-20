Ню Йорк Никс пречупи Кливланд след драматичен обрат и продължение

Ню Йорк Никс започна по впечатляващ начин финала на Източната конференция в НБА, след като победи Кливланд Кавалиърс със 115:104 след продължение в първия двубой, игран в "Медисън Скуеър Гардън“.

Домакините сътвориха зрелищен обрат, след като изоставаха с цели 22 точки малко преди края на редовното време. Силна последна четвърт им позволи да изравнят при 101:101 и да вкарат мача в продължение, където наложиха пълно превъзходство.

Лидерът на Никс Джейлън Брънсън бе в основата на успеха с 38 точки, като 15 от тях реализира в заключителната част на редовното време. Значителен принос имаха още Карл-Антъни Таунс с дабъл-дабъл (13 точки и 13 борби) и Микал Бриджис с 18 точки.

За Кливланд най-резултатен бе Донован Мичъл с 29 точки, докато Джеймс Хардън и Еван Мобли добавиха по 15.

Успехът е осми пореден за тима от Ню Йорк, който продължава да мечтае за първо участие във финалите на НБА от 1999 година насам. Вторият мач от серията също ще се проведе в Ню Йорк.