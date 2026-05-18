Кливланд заслужи място във финала на Източната конференция

Отборът на Кливланд Кавалиърс спечели решаващия мач номер 7 срещу Детройт Пистънс със 125:94 и се класира за финалите в Източната конференция НБА за пръв път от 2018 година. Кавс завършиха обрата в серията, в която първоначално изостанаха с 0:2 победи, въпреки че след трите поредни успеха оставиха тя да бъде решена в седми двубой.

В него гостите от Охайо не дадоха нито една четвърт на противниковия отбор, затваряйки серията след убедителна победа с 31-точкова преднина. Баскетболистите на Пистънс не успяха да подобрят стрелбата си и се затрудниха срещу скоростта и физиката на играчите на Кливланд още от началото на срещата. Успеваемостта на стрелбата на Детройт беше едва 35,3% от игра, а в подкошието Кавалиърс надвиха своя опонент с 58:34 точки.

Донован Мичъл поведе тима на Кливланд с 26 точки и 8 асистенции, Джарет Алън и Сам Мерил добавиха по 23, а Еван Мобли завърши с дабъл-дабъл от 21 точки и 12 борби. Джеймс Хардън вкара едва 2 от 10-те си стрелби от игра и 0 от 6 от тройката, и беше ограничен до 9 точки, но това не попречи на Кавалиърс да доминират в двубоя.

За Детройт Данис Дженкинс беше най-резултатен със 17 точки, Кейд Кънингам и Дънкан Робинсън реализираха по 13, а Карис ЛеВърт добави 17.

Във финалите на Изток тимът на Кливланд ще се изправи срещу Ню Йорк Никс, като в редовния сезон нюйоркчани спечелиха две от трите срещи между двата отбора.