Сан Антонио Спърс надви Оклахома Сити Тъндър след продължения в първия финален мач от Западната конференция

Миналогодишният шампион допусна първо поражение в плейофите.

Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма
Сан Антонио Спърс измъкна домакинското предимство с успех срещу Оклахома Сити Тъндър със 122:115 след продължения в първия финален мач от Западната конференция на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Най-добрият дефанзивен играч за сезона Виктор Уембаняма поведе „шпорите“ към водачество в серията между двата най-силни отбора от редовия сезон, нанасяйки първо поражение от началото на плейофите на миналогодишните шампиони. Така тексасци спечелиха за пети път в шест двубоя срещу този съперник през настоящата кампания и изглеждат като достоен съперник на действащия носител на титлата в предстоящата серия.

"Шпорите" водиха с 10 точки при 9:10 оставащи минути от редовното време, но пропиляха аванса си и дадоха шанс на опонентите си да преследват победата в продължение. В първата добавена част Уембаняма вкара изравнителна тройка при 28 секунди до края, за да прати срещата във второ продължение. В него френският център отново беше най-добър и отбеляза 9 точки, включително две забивки във финалната минута.

Виктор Уембаняма завърши срещата с впечатляващ дабъл-дабъл от 41 точки и 24 борби, 9 от които в атака, а Дилан Харпър допринесе с 24 точки, 11 борби и 7 откраднати топки. Стефон Касъл записа 17 точки и 11 асистенции, а Девин Васел и Келдън Джонсън се отчетоха с по 13 точки.

Алекс Карузо вкара 8 тройки от 14 опита и общо 31 точки, Джейлън Уилямс доави 26 точки и 7 борби, а Шей Гилджъс-Алекзандър игра 51 минути, но остана с едва 24 точки и 12 асистенции за дабъл-дабъл.

@nba @San Antonio Spurs vs @OKC Thunder full game highlights #NBA #NBAPlayoffs #basketball #Spurs #Thunder ♬ original sound - NBA

Тимът на Тъндър отново е домакин в мач номер 2 от серията, който ще се изиграе в нощта на сряда срещу четвъртък.

