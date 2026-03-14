Карина Константинова: Гордея се с момичетата и с нашата игра

Женският национален отбор на България си осигури място във втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027. Националките победиха Украйна с 81:66 пред феновете в зала „Колодрума“, в Пловдив, и вече имат пълен актив от 5 победи на върха в група Е.

За успеха на „лъвиците“ Карина Константинова се отчете с 15 точки, 3 борби, 3 асистенции и 3 откраднати топки за 33 минути на терена. Ето и какво сподели тя:

„Играхме отборно и фокусирано през целия мач. Взехме водачеството и контрола над двубоя, като не го изпуснахме до края. Знаехме какво трябва да направим и от първата минута излязохме с мисълта да изпълним плана за срещата. Гордея се с момичетата и с нашата игра. Искам също да благодаря и на публиката в Пловдив, на страхотната организация и подкрепа, която получихме тук”, заяви пред Basketball.bg Карина Константинова, която със своите съотборнички ще замине за Бар за гостуване срещу Черна гора на 17 март (вторник) от 18.00 ч.

„Очаквани ни тежък мач, за който имаме два дни да се подготвим. Двубоят ще е физически и с много контакт, но ние сме готови и искаме да завършим този прозорец с победа. Отново трябва да контролираме темпото и да използваме предимствата си”, добави националката.