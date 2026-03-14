БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Карина Константинова: Гордея се с момичетата и с нашата игра

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Националките победиха Украйна с 81:66 пред феновете в зала „Колодрума“.

Снимка: basketball.bg
Слушай новината

Женският национален отбор на България си осигури място във втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027. Националките победиха Украйна с 81:66 пред феновете в зала „Колодрума“, в Пловдив, и вече имат пълен актив от 5 победи на върха в група Е.

За успеха на „лъвиците“ Карина Константинова се отчете с 15 точки, 3 борби, 3 асистенции и 3 откраднати топки за 33 минути на терена. Ето и какво сподели тя:

„Играхме отборно и фокусирано през целия мач. Взехме водачеството и контрола над двубоя, като не го изпуснахме до края. Знаехме какво трябва да направим и от първата минута излязохме с мисълта да изпълним плана за срещата. Гордея се с момичетата и с нашата игра. Искам също да благодаря и на публиката в Пловдив, на страхотната организация и подкрепа, която получихме тук”, заяви пред Basketball.bg Карина Константинова, която със своите съотборнички ще замине за Бар за гостуване срещу Черна гора на 17 март (вторник) от 18.00 ч.

„Очаквани ни тежък мач, за който имаме два дни да се подготвим. Двубоят ще е физически и с много контакт, но ние сме готови и искаме да завършим този прозорец с победа. Отново трябва да контролираме темпото и да използваме предимствата си”, добави националката.

Свързани статии:

България полетя към втората фаза в квалификациите за Евробаскет 2027 (ВИДЕО)
България полетя към втората фаза в квалификациите за Евробаскет 2027 (ВИДЕО)
Селекцията на Таня Гатева матира и Украйна, за да си проправи път...
Чете се за: 03:55 мин.
Евробаскет 2027, квалификации: България - Украйна (ГАЛЕРИЯ)
Евробаскет 2027, квалификации: България - Украйна (ГАЛЕРИЯ)
#Карина Костантинова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока...
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
2
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
3
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
4
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
Заради изтегляне на ТИР е затворен пътят Велико Търново - Русе в района на Самоводене
5
Заради изтегляне на ТИР е затворен пътят Велико Търново - Русе в...
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки край село Крапчене
6
Движението по Е-79 между Монтана и Враца е блокирано в двете посоки...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
4
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
6
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток

Още от: Национални отбори

България полетя към втората фаза в квалификациите за Евробаскет 2027 (ВИДЕО)
България полетя към втората фаза в квалификациите за Евробаскет 2027 (ВИДЕО)
Евробаскет 2027, квалификации: България - Украйна (ГАЛЕРИЯ) Евробаскет 2027, квалификации: България - Украйна (ГАЛЕРИЯ)
Кайла Хилсман замени Стефани Костович в състава на България за мача с Украйна Кайла Хилсман замени Стефани Костович в състава на България за мача с Украйна
Чете се за: 01:20 мин.
Преслава Колева: Този мач беше чудесна подготовка за следващите два Преслава Колева: Този мач беше чудесна подготовка за следващите два
Чете се за: 01:25 мин.
Борислава Христова: Искаме шест от шест Борислава Христова: Искаме шест от шест
Чете се за: 02:12 мин.
Таня Гатева: Ползвахме двубоя като тренировка Таня Гатева: Ползвахме двубоя като тренировка
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания Политически престрелки на фона на войната в Близкия изток и в навечерието на предизборната кампания
Чете се за: 08:10 мин.
У нас
Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг Румен Радев заяви, че има ясна посока за разграждане на олигархичния кръг
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ) Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
На загуба: Автобусните превозвачи искат компенсации заради цените...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и...
Чете се за: 15:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ