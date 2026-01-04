Локомотив Пловдив се оказа непреодолимо предизвикателство за Берое

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Черно-белите" нокаутираха старозагорския тим с 20 тройки за две поред в НБЛ.

локомотив пловдив оказа непреодолимо предизвикателство берое
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Локомотив Пловдив започна с гръм и трясък 2026 година в НБЛ. Баскетболистите на Асен Николов се оказаха прекалено силни за Берое Стара Загора след 117:88 в мач от 15-ия кръг. В зала "Общинска" известна интрига съществуваше само през първото полувреме, но през второто тя се изпари, тъй като "черно-белите" нямаха спиране в нападение срещу играчите на Даниел Клечков за втори пореден успех. Ключова роля изигра стрелбата от далечна дистанция, където "смърфовете" бяха 20/40 срещу за 10/23 за "зелено-белите".

Извън състава на отбора от Стара Загора бяха Мартин Йорданов и Кристиян Желев.

Така тимът от Пловдив има на сметката си девет победи и пет загуби, като това го нарежда на четвъртото място във временното класиране. От своя страна старозагорският отбор има шест успеха и осем поражения, което го поставя на шестата позиция. Локомотив почива в следващия кръг, а Берое ще приеме Спартак Плевен на 11 януари (неделя), но четири дни по-рано ще гостува на Шумен в първи мач от квалификациите за Купата на България.


Високото темпо бе основен фактор в началните минути и това предразположи за честа смяна на водачеството. Дъвъръл Рамзи, Шоу Андерсън и Томислав Минков се оказаха най-дейни в нападение за домакините, докато от другата страна Александър Матушев и Джейлън Бенджамин се превърнаха в главни действащи лица. Кръстомир Михов и Калил Милър имаха други планове, за да нарушат статуквото и да осигурят аванс от 13 точки за „черно-белите“ в края на дебютната част.

Георги Кендеров и Грант Сингълтън също започнаха да наказват грешите на гостуващата защита, давайки тон на „смърфовете“ да властват още по-сериозно във втората десетка. Милен Захариев, Брет Рийд и Матушев накараха „зелено-белите“ да намерят частично решение за излизане от кризата, но новакът в шампионата отново бе готов да отвърне на предизвикателството и се изстреля на голямата почивка при 63:47.

Солидната игра в защита, подкрепена с успешните стрелби зад дъгата на Андерсън, Михов и Сингълтън, вдъхновиха тима от Пловдив да си върне усещането за доминация за начало на второто полувреме. Гардът на отбора от Стара Загора окончателно падна и домакините поведоха с умопомрачителните 33 точки в края на предпоследния период. По този начин финалната десетка се превърна в протоколна и това бе всичко.

Грант Сингълтън се отличи за разгрома с Локомотив, отчитайки се с 26 точки, 5 борби, 5 асистенции и 6 точни стрелби зад дъгата. Шоу Андерсън финишира със 17 точки, 7 овладени под двата ринга топки и 5 успешни шута от далечна дистанция. Дъвъръл Рамзи записа 15 и 14 завършващи подавания, Калил Милър (17 овладени под двата коша топки) и Георги Кендеров реализираха по 14, Кръстомир Михов има 13 и 5 заварващи паса.

Дейлън Уилямс отвърна за Берое с 18 точки и 10 борби. Александър Матушев вкара 16, включително и 4 тройки. Брет Рийд (10 овладени под двата ринга топки) и Милен Захариев имат по 13 точки, Джейлън Бенджамин приключи с 11.

