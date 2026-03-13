Каква геополитическа посока ще поеме Унгария след...
Чете се за: 16:42 мин.
Случаят "Петрохан": Протест с искане за...
Чете се за: 03:20 мин.
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред...
Чете се за: 01:12 мин.
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на...
Чете се за: 05:22 мин.
Депутатите приеха на първо четене удължаването на...
Чете се за: 03:42 мин.
Цена на агнешкото от 14-16 евро прогнозира председателят...
Чете се за: 02:05 мин.

Черно море продължава под пара в НБЛ

від Веселин Михайлов
"Моряците" сломиха и Ботев 2012 за шест поред в родния елит.

Черно море продължава под пара в НБЛ
Снимка: НБЛ
Черно море Тича продължава да е под пара, записвайки шести пореден успех в НБЛ. Действащите вицешампиони взеха своето срещу Ботев 2012 след 92:66 в мач от 24-ия кръг. В зала "Христо Борисов" интрига не липсваше през първото полувреме, но през второто съставът на Васил Евтимов я обезсмисли, спечелвайки го с 49:31, за да сломи баскетболистите на Йован Попович. Голямата разлика дойде до голяма степен и от стрелбата на наказателни удари, където варненският тим бе 20/26 срещу 10/15 за неговия съперник.

"Моряците" се изкачиха до второто място във временното класиране със 17 победи и 5 загуби, дебютантът в елита заема петата позиция с 11 успеха и 11 поражения. На 18 март (сряда) Черно море ще има гостуване на Рилски спортист, а Ботев почива в следващия кръг.

Домакините заложиха основно на играта под коша в началните минути и държаха водачеството в ръцете си чрез доза атракция от Ламонт Уест и Николай Стоянов. Проблясъците на Кортни Алекзандър, Дейвид Хоутън и Михаил Калинов дадоха основания на гостите да дадат отпор, но „моряците“ не се притесниха от този факт за аванс от 10 точки в края на дебютната част.

Началото на втория период се превърна в парада на безплодните атаки. Шоу на Калинов и вдигане на оборотите в защита върнаха надеждите за обрат на новака в шампионата. В този момент „моряците“ не трепнаха и се изстреляха на голямата почивка при 43:35.

Сценарият не се промени за начало на второто полувреме, когато наличието на Гафни съхрани преднината на актуалния носител на Купата и Суперкупата на България. Отборът от Враца трудно намираше сили за реакция, а представянето в дефанзивен план на тима от Варна бе достатъчно да се изстреля с 18 точки след 30 минути игра. Във финалната десетка действащите вицешампиони продължиха в същия дух и интригата окончателно изчезна.

Алонзо Гафни даде тон на Черно море с 21 точки и 9 борби. Ламонт Уест финишира с 16 и 5 овладени под двата ринга топки, Джелани Уотсън-Гейл наниза 14 точки, Цветомир Чернокожев отбеляза 12.

Михаил Калинов отговори със 17 точки за Ботев. Георги Герганов записа 16 и 5 борби, Дейвид Хоутън приключи с 12 и 9 овладени под двата ринга топки. Кортни Алекзандър завърши с 11 и 6 овладени под двата коша топки.

