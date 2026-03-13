Берое издържа срещу Шумен

Берое Стара Загора взе глътка въздух в НБЛ, слагайки край на своето пропадане от четири поредни грешни стъпки. Баскетболистите на Даниел Клечков отказаха Шумен с 95:89 в мач от 24-ия кръг. В зала "Общинска" старозагорският тим дълго време бе в ролята на лидер, но изкова победата в края, нанасяйки втора последователна загуба в шампионата на играчите, водени от Росен Барчовски.

На линия след известно отсъствие за "зелено-белите" отново бе Брет Рийд.

Отборът от Стара Загора се намира на седмата позиция с 9 успеха и 13 поражения, а "жълто-зелените" имат 3 победи и 18 загуби, като това ги прави десети в подреждането на шампионата. На 18 март (сряда) Берое ще приеме Академик Бултекс 99. От своя страна Шумен ще бъде домакин на Локомотив Пловдив ден по-късно.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от BC Beroe Stara Zagora (@bcberoestarazagora)





Домакините заложиха основно на играта под коша в началните минути и държаха водачеството в ръцете си чрез доза атракция от Ламонт Уест и Николай Стоянов. Проблясъците на Кортни Алекзандър, Дейвид Хоутън и Михаил Калинов дадоха основания на гостите да дадат отпор, но „моряците“ не се притесниха от този факт за аванс от 10 точки в края на дебютната част.

Началото на втория период се превърна в парада на безплодните атаки. Шоу на Калинов и вдигане на оборотите в защита върнаха надеждите за обрат на новака в шампионата. В този момент „моряците“ не трепнаха и се изстреляха на голямата почивка при 43:35.

Матушев и Киуизънбъри вдигнаха оборотите, а с това и разликата в полза на отбора от Стара Загора при подновяването на играта. Точните стрелби на Костадин Лазаров, Майкъл Марш и Уилям Елис накараха шуменският тим да надигне глава, стопявайки изоставането му, но Дейлън Уилямс се намеси във важен момент и домакините се отскубнаха с 14 точки в края на предпоследния период.

Владислав Станев, Бар и Марш показаха, че гостите все още не са готови да се предадат във финалната десетка, намалявайки отново изоставането на „жълто-зелените“, този път до минус 4. Последваха важни намеси на Куизънбери и Уилямс, които позволиха на старозагорския тим да не се огъне до края и да удържи успеха.

Дариъс Кузънбери се отличи за Берое с 19 точки, 6 борби и 10 асистенции. Дейлън Уилямс регистрира 18 точки и 7 овладени под двата ринга топки, Милен Захариев финишира със 17 и 8 овладени под двата коша топки. Александър Матушев наниза 16 точки, включително и 4 успешни стрелби зад дъгата.

Джейлън Бар показа на какво е способен за Шумен, отчитайки се с 30 точки, 16 борби и 5 успешни шута от далечна дистанция. Костадин Лазаров записа 15 точки, Майкъл Марш има 14 и 9 овладени под двата ринга топки.