академик приземи високолетящия черно море

Академик Бултекс 99 взе глътка въздух на старта на новата календарна година, слагайки край на своето пропадане от три поредни грешни хода в НБЛ. Баскетболистите на Йордан Янков надвиха Черно море Тича с 95:94 в мач от 15-ия кръг. В зала "Сила" пловдивският отбор демонстрира характер, особено през второто полувреме, когато стопи двуцифрено изоставане, а в края на срещата успя да наложи волята си и да спре успешната серия на момчетата на Васил Евтимов от шест последователни успеха в родния елит.

Така отборът от Пловдив продължава да се намира на деветото място във временното класиране с четири победи и десет загуби, докато "моряците" имат огледален баланс, което ги поставя на втората позиция. На 10 януари (събота) Академик ще има гостуване на Ботев 2012, като преди това ще приеме същия съперник в първия мач от квалификациите за Купата на България три дни по-рано, а Черно море ще приеме Левски точно след седмица.

Георги Боянов, Цветомир Чернокожев и Дежлани Уотсън-Гейл бяха в основата на това гостите да се сдобият с водачеството на старта. Домакините заложиха на обичайните заподозрени и надигнаха глава, разчитайки на Васил Бачев, Обрад Томич и Николай Михайлов, но определено „моряците“ имаха повече аргументи в нападение и се пребориха за 7 точки в края на дебютната част.

Варненският тим затвърди тези думи и в началото на следващата десетка, когато погледна смело към двуцифрената преднина, изкована от Марин Маринов, Ламонт Уест и Боянов. Бачев бе единствената алтернатива в офанзивен план за пловдивския отбор, от което се възползва действащият носител на Купата и Суперкупата на България, за да се прибере в съблекалнята при 50:34.

Боянов и Уест оставиха спокойствието гостуващия лагер, което запази и двуцифрената разлика. Отборът от Пловдив заложи на точните мерници на Джакез Йоу и Бачев, които запалиха в опит да стопят изоставането си, но гостите се радвах на аванс от 4 точки след 30 минути игра.

Солидната игра в защита, съчетана с реализаторските качества на Бачев, дадоха възможност на домакините да стигнат до обрата на старта на последната част. Точните стрелби на отвъд дъгата на Уотсън-Гейл, Уест и Боянов върнаха увереността на „моряците“ и крехкото им лидерство. Йол, Томич и Михайлов имаха рецептата за отговор, а тройка на Роджър Хъмпхил изведе пловдивския отбор с 2 точки в последните 46 секунди. Последва ключов пропуск на Алонзо Гафни, а атака по-късно Михайлов не сбърка от наказателната линия за плюс 4. Тройка на Чернокожев остави живи надеждите на варненския тим, а грешка на Асен Великов върна топката в негово притежание с 6 секунди до края. Уотсън-Гейл стреля зад дъгата, но не сполучи и всичко свърши.

Васил Бачев бе големият герой за Академик със своите 28 точки, включително и с 6 успешни шута зад дъгата. Джакез Йоу остави на сметката си с 20 и 5 борби, Николай Михайлов записа 18, 8 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции. Обрад Томич приключи с 12 точки и 8 овладени под двата коша топки.

Ламонт Уест се отличи за Черно море с 24 точки, 9 борби и 4 точни стрелби от далечна дистанция. Георги Боянов отбеляза 19 точки, Цветмир Чернокожев има 13, Джелани Уотсън-Гейл регистрира 12 и 7 асистенции.