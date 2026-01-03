Нов грешен ход за Константин Костадинов и Андора в Испания

Константин Костадинов и Андора инкасираха трето поредно поражение в Лига Ендеса. Пред своя публика българинът и неговите съотборници не успяха срещу Форка Лейда след 79:87 в мач от 13-ия кръг.

Костадинов започна в стартовата петица и се задържа в игра 22 минути. За това време българският национал приключи с 2 точки, 4 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка. При стрелбата си крилото бе 1/5 от близко разстояние и 0/1 от далечна дистанция.

Момчетата на Жоан Плаза имат четири победи и девет загуби, което ги поставя на 16-то място във временното класиране в испанския елит. На 4 януари (неделя) Костадинов и компания ще бъдат гости на Баскония.

Домакините имаха предимство през голяма част от първото полувреме, спечелено с 37:34. През второто полувреме гостите постепенно овладяха инициативата и се пребориха за обрат, а в края стигнаха до успеха.

Стан Окойе наниза 14 точки за домакините.