Везенков се погрижи за 12-та победа на Олимпиакос в Гърция

Александър Везенков за пореден път затвърди мнението, че се намира в отлична форма и поведе Олимпиакос към 12-ия пореден успех в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници се измъкнаха при визитата си на Арис след 95:84 в среща от 13-ия кръг.

Както по традиция, Спортист №1 на България започна сред титулярите и се отличи в офанзивен план, особено във финалните акорди, когато отбеляза ключови стрелби и спря финалния щурм на отбора от Солун. Българският национал поведе листата на реализаторите за "червено-белите". Крилото напусна паркета с 23 точки, 3 борби и 5 асистенции за 25 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 10/14 от средна дистанция, 0/3 отвъд дъгата и 3/5 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Селекцията на Йоргос Барцокас продължава да не познава вкуса на загубата от началото на сезона в шампионата на южната ни съседка и може да се похвали с пълен актив от 12 победи. Следващият мач за Везенков и компания в шампионата ще бъде на 11 януари (неделя), когато ще бъдат гости на Кардица.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)





Гостите намериха начин да се настанят на лидерската позиция на старта и в края на дебютния период се отскубнаха с 4 точки. Размяната на серии беляза втория период, но „червено-белите“ бяха тези, които отново си издействаха крехко предимство и се прибраха в съблекалнята при 45:43.

Тимът от Пирея си върна чувството за надмощие през третата десетка, когато разликата прехвърли двуцифрени изражения и се покачи на 10 точки след 30 минути игрово време. Домакините за пореден път показаха характер и затвърдиха тези думи в заключителната четвърт, тъй като почти съкратиха изоставането си, но участникът в Евролигата взе мерки и сътвори силен край, за да сложи точка на спора.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)





Донта Хол приключи с 19 точки и 5 борби за действащите шампиони на Гърция. Еван Фурние се разписа с 14 точки, включително и с 4 успешни стрелби зад дъгата. Тайлър Дорси наниза 13.\

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)



