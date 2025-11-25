БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зеленски призова: Ако преговорите продължат, да спрат ударите по Украйна

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Снимка: БТА/Архив
Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че са нанесени поправки в предложения мирен план за Украйна, който в момента се обсъжда със САЩ и Европа. Планът сега съдържа по-малко от първоначалните 28 точки след като са били включени, по думите му, "много правилни елементи."

Зеленски добави, че очаква да обсъди най-чувствителните точки с американския президент Доналд Тръмп. Ройтерс съобщи за очаквана среща Зеленски - Тръмп още тази седмица, но от администрацията на Тръмп отрекоха да се планира такава. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит обаче потвърди, че остават само няколко точки от плана, по които има различия.

Зеленски призова, ако преговорите продължат, да спрат ударите по Украйна. Киев и други украински градове отново бяха подложени на масивен обстрел тази нощ. Загинали са поне четирима души. По-късно днес се очаква да се проведе видеоконферентна среща на т. нар. "Коалиция на желаещите" - групата държави, които подкрепят Украйна.

#преговори за Украйна #преговори за мир в Украйна # Володимир Зеленски

