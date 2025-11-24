БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати

Чете се за: 00:37 мин.
По света
Сега според вестник "Гардиън", планът съдържа само 19 точки

корпуционният скандал украйна разраства министърът енергетиката напуснала страната
Украйна направи значителни промени в американския „мирен план" за прекратяване на войната. Редица максималистични искания на Русия бяха премахнати. Това съобщи вестник "Гардиън".

Сега според изданието, планът съдържа само 19 точки. Украйна и нейните европейски партньори подчертават, че отправната точка за обсъждане на териториалните въпроси трябва да бъде настоящата фронтова линия. Освен това - земите, завзети от Русия, не могат да бъдат признати за руски.

#преговорите за мир в Украйна #войната в Украйна

30-метров гигантски щолен привлича посетители на коледен базар в Берлин
30-метров гигантски щолен привлича посетители на коледен базар в Берлин
България купува 25 нови влака - транспортният министър на инспекция в завода в Пилзен България купува 25 нови влака - транспортният министър на инспекция в завода в Пилзен
Чете се за: 02:55 мин.
Живот в изгнание: Затихна ли гласът на Наоко Живот в изгнание: Затихна ли гласът на Наоко
Чете се за: 02:25 мин.
Латвия свали балони от Беларус, които са пренасяли контрабандно 720 000 цигари Латвия свали балони от Беларус, които са пренасяли контрабандно 720 000 цигари
Чете се за: 00:52 мин.
Стартира избора на нов европейски прокурор от България Стартира избора на нов европейски прокурор от България
Чете се за: 02:30 мин.
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“ Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
Чете се за: 04:02 мин.

Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи" Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Български журналист нападнат в Скопие, МВнР осъжда случая като акт на насилие от омраза Български журналист нападнат в Скопие, МВнР осъжда случая като акт на насилие от омраза
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
България купува 25 нови влака - транспортният министър на инспекция...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Протест на младите лекари: Искат яснота с колко ще се увеличат...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Предлагат намаляване на законната лихва за просрочие
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
