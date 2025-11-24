Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати

Украйна направи значителни промени в американския „мирен план“ за прекратяване на войната. Редица максималистични искания на Русия бяха премахнати. Това съобщи вестник "Гардиън".

Сега според изданието, планът съдържа само 19 точки. Украйна и нейните европейски партньори подчертават, че отправната точка за обсъждане на териториалните въпроси трябва да бъде настоящата фронтова линия. Освен това - земите, завзети от Русия, не могат да бъдат признати за руски.