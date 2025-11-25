Върнаха на прокуратурата делото срещу привържениците на "Възраждане" за погрома над сградата на ЕК

Софийският районен съд върна на прокуратурата делото срещу шестима привърженици на партия „Възраждане“, обвинени в погром над сградата на Европейската комисия в София.

Причината - открити процесуални нарушения.

Прокуратурата ще протестира определението на съда.

По време на днешното разпоредително заседание защитата поиска отвод на съдебния състав. До напрежение се стигна след като съдебният заседател не се яви, а в рамките на няколко минути той беше заменен с друг.

Според прокуратурата, по време на митинг през февруари срещу въвеждането на еврото подсъдимите са блъскали входната врата на институцията, хвърлили са възпламеняващ предмет, след което са бутнали полицай.