На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във финансовата комисия

Бюджетите на ДОО и НЗОК влизат за окончателно обсъждане в комисията по бюджет и финанси. Миналата седмица депутатите приеха на първо четене разчетите и в пленарна зала.

В разчетите на НОИ е заложено, че минималната работна заплата се вдига на 620 евро, максималният осигурителен праг става 2352 евро. Майчинството през втората година се увеличава на 460 евро.

Най-критикуваната мярка е вдигането на пенсионната вноска с 2 процентни пункта. Именно параметрите станаха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на НСТС. Бюджетът на Здравната каса за следващата година възлиза на 5,5 милиарда евро. Допълнително са отделени 260 милиона евро. Те са предвидени за заплати на медицинския персонал. Очаква се да стане ясно как точно управляващите са формулирали правилата за разпределяне на тези средства.