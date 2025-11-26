БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във финансовата комисия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази
живо депутатите обсъждат първо четене изменения закона предучилищното училищното образование
Слушай новината

Бюджетите на ДОО и НЗОК влизат за окончателно обсъждане в комисията по бюджет и финанси. Миналата седмица депутатите приеха на първо четене разчетите и в пленарна зала.

В разчетите на НОИ е заложено, че минималната работна заплата се вдига на 620 евро, максималният осигурителен праг става 2352 евро. Майчинството през втората година се увеличава на 460 евро.

Най-критикуваната мярка е вдигането на пенсионната вноска с 2 процентни пункта. Именно параметрите станаха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на НСТС. Бюджетът на Здравната каса за следващата година възлиза на 5,5 милиарда евро. Допълнително са отделени 260 милиона евро. Те са предвидени за заплати на медицинския персонал. Очаква се да стане ясно как точно управляващите са формулирали правилата за разпределяне на тези средства.

#финансова комисия #бюджети #ДОО #НЗОК

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
2
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се както си иска
3
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда...
Украйна одобри план за мир с Русия
4
Украйна одобри план за мир с Русия
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
5
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
6
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
4
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Политика

Предложението за концесия на тотото - "Да, България" против
Предложението за концесия на тотото - "Да, България" против
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
Чете се за: 02:02 мин.
В "Референдум": Бюджет 2026 - кой плаща цената на политическите решения В "Референдум": Бюджет 2026 - кой плаща цената на политическите решения
Чете се за: 00:37 мин.
Пеевски призовава кмета Васил Терзиев да отвори паркинга около "Св. Александър Невски" Пеевски призовава кмета Васил Терзиев да отвори паркинга около "Св. Александър Невски"
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са единствената възможност да млъкнат оръжията Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са единствената възможност да млъкнат оръжията
Чете се за: 05:15 мин.
Пеевски към кметове и общински съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година Пеевски към кметове и общински съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във финансовата комисия На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във финансовата комисия
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ