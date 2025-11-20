БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След напрежение и скандали: Парламентът прие бюджетите на ДОО и НЗОК (ОБЗОР)

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
След бурни дебати парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване. Той бе подкрепен с гласовете на ГЕРБ–СДС, "ДПС-Ново начало", ИТН и "БСП – Обединена левица". Мнозинството гласува на първо четене и план-сметката на НЗОК.

Едва четири часа бяха необходими на мнозинството в парламента, за да гласува бюджета на ДОО, в който осигурителните вноски се вдигат с 2 процентни пункта, минималната заплата става 620 евро, а майчинството през втората година – 460 евро. Опозицията обвини управляващите за вдигането на осигурителната тежест. Властта защити разчетите и заложените политики.

Напрежение и скандали в пленарната зала. Асен Василев атакува управляващите, че необосновано вдигат осигурителната тежест.

Асен Василев – председател на ПП-ДБ: „Тези пари ги вземате не за пенсии. Тези пенсии ги вземате не за допълнителни права, които да получат гражданите, които се осигуряват, а ги взимате за прасето-касичка и за това да могат да се раздават по 6 хил. лв. увеличение на заплатите и да се сторят пътища – 8 км за 2 млрд. евро. В момента касичките са отворени на макс и ще вземат по 600 лв. от всеки български гражданин.“

Изказването му провокира остра реакция от "ДПС-Ново начало".

Йордан Цонев – депутат от "ДПС-Ново начало": „Вие да говорите за кражби, за касички-прасета, е меко казано цинично. Каква ви беше политиката в митниците – за кои касички крадохте оттам? За куче-касичка! Още не е свършило следствието. Крадохте като луди оттам. И лъгахте.“

„Възраждане“, АПС и МЕЧ обвиниха БСП, че бизнесът и работещите ще платят цената на разходите за заложените социални политики.

Снимки: БТА

Георги Иванов – „Възраждане“: „43% са ви за социални разходи, 13% са ви за заплати за администрацията и 12% за здраве. Къде са ви инвестициите, къде ще развивате бизнес, за да можете да давате на социално онеправданите? Моля ви, стига глупости. Вие с този проинфлационен бюджет ще вземете парите от работещите и ще изгоните бизнеса.“

Хасан Адемов – АПС: „Няма доволни от този бюджет. Не са доволни работодателите. Един от синдикатите е полудоволен. Доволни са колегите от "БСП - Обединена левица". Само че за тях е редно да се каже, че това доволство е свързано с блудкавото впечатление, че използват поста председател на парламента като разменна монета срещу социалния пакет.“

Радостин Василев – председател на МЕЧ: „Има ли според вас логическа корелация между максимален осигурителен доход и максимална пенсия? Защото максималният осигурителен доход се вдига с 400 лв., а пенсията е замразена. 380 хил. българи са осигурявани на максимален осигурителен доход.“

БСП не се съгласи с опозицията.

Драгомир Стойнев – "БСП - Обединена левица": „Най-важното, което трябва да се каже, е, че когато се плащат осигуровките, ти ги плащаш, за да имаш права. Колкото повече, колеги, осигуровки на светло се плащат, толкова и трансферът от държавния бюджет ще бъде по-малък и тези пари, вместо от данъците, ще бъдат платени именно за други дейности.“

ПП–ДБ атакуваха правителството, че няма да удържи дефицита.

Мартин Димитров – „Да, България“, ПП–ДБ: „Намираме се в омагьосан левичарски кръг, който води до следното: заеми, огромни разходи, вдигане на данъци, инфлация, вдигане на цени. Забележете кой защитава този бюджет. Какво трябва да се направи? Първо – да ограничим ръста на разходите, а такава вакханалия никога не е имало. Такива проценти по пера.“

Социалният министър защити проектобюджета.

Борислав Гуцанов – министър на труда и социалната политика: „Дали бюджетът е възможно най-добрият? Сигурно може и по-добър бюджет. Това е възможният бюджет. Дали на мен ми се иска повече социални плащания, повече социални придобивки за хората? Да, иска ми се.“

А лидерът на ГЕРБ обясни защо се вдигат пенсионните вноски.

Бойко Борисов – председател на ГЕРБ: „При тези големи пенсии, при швейцарско правило, дори в този бюджет ще са над милиард и 200 повече за пенсионерите. Тези пари се събират от вноски. Така работи системата. Това, че при Асен Василев беше доста напрегната, айде нека така да го кажем, и започнаха да се плащат пенсии, които държавата никога не е изкарвала тези пари, ние просто сме длъжни да я продължим.“

След приемането на бюджета на държавното обществено осигуряване на първо четене беше решено срокът за влизане на второ да бъде съкратен – от 14 на 4 дни.

