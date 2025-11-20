БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери

120 лева коледни добавки ще получат малко над половин милион пенсионери, реши Съветът за съвместно управление.

"Обсъдихме възможностите на бюджета на ДОО да бъдат отпуснати добавки на пенсионерите за Коледа. Съвместно взехме решение да бъдат отпуснати 120 лева на 536 000 пенсионери, които взимат пенсии под линията на бедност, която е 638 лева", съобщи депутатът от ГЕРБ Деница Сачева.

64 милиона лева ще струва на държавата отпускането на коледните добавки.

"Не сме се отказали да има системно решение, но този въпрос изисква време. Коледните добавки са нещо, което най-бедните хора в България заслужават", каза още Сачева.

