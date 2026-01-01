БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЧЕСТИТА НОВА 2026 ГОДИНА!
Слънчево начало на Новата година

У нас
Снимка: БТА
В първия ден от новата година ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб и умерен от запад, но до вечерта ще се ориентира от югозапад.

Минималните температурите ще бъдат от минус 11° в отделни котловини на Югозападна България, където ще бъде почти тихо, до минус 2° по Черноморието, в София - около минус 8°, а максималните - между 0° и 5°, в София – около 1°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде умерен от запад, но до края на деня и там ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат от 2° до 5°. Температурата на морската вода е от 9° до 11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, но много студено. Ще духа силен северозападен вятър и ще има условия за измръзване. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 13°, на 2000 метра – около минус 10°.

През следващите два дни с умерен и силен вятър от юг-югозапад ще се пренася по-топъл въздух, температурите ще се повишат бързо и в събота минималните ще са между минус 4° и 1°, а максималните - между 10° и 15°. В по-голямата част от страната ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността, по-значителни в събота над северните и планинските райони, където на места ще превали, предимно дъжд. Възможни са и поледици.

В неделя ще бъде предимно облачно, повишена остава вероятността за валежи в Северна България и планините.

В понеделник валежи ще има на повече места в цялата страна. В северозападните райони температурите рязко ще се понижат, ще са близки до 0°, а дъждът там ще се примесва и ще преминава в сняг. В Източна България, където ще продължи да духа умерен южен вятър, ще остане топло за сезона с температури до 15°-16°.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

