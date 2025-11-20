След решението на КС: Управляващи и опозиция в спор за референдума за еврото

Темата за референдум за еврото вече е приключена, а от началото на следващата годината страната влиза в еврозоната. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира становището на Конституционния съд относно решението на Киселова (като председател на парламента) да не допусне искането на президента Румен Радев за въвеждане на референдум дали страната ни е готова да приеме еврото догодина.

Петър Петров,ПГ на "Възраждане": "В този изчерпан парламент няма никакви граници и няма пречки да бъде нарушавана нито Конституцията, нито законите на страната с една единствена цел - насилственото вкарване на България в еврозоната."

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "То вече има европейски закон, приет от ЕП. Тази тема е приключена. Европейското законодателство е прието, България е член на еврозоната от 1 януари. Всеки политически лидер гледа да извади дивидент за своята политическа партия. Какво да обяснявам, черно на бяло е написано. В същото време има решение на ЕК, прието е от ЕП и тази тема е приключена."

Радостин Василев, председател на МЕЧ: "Дебатът в зала щеше да бъде единственото нещо, което ние можехме да направим, за да поставим темата "за" или "против" въвеждане на еврото през 2026 г. Но понеже това мнозинство не иска справедливост, не иска честност, не иска процедури, тази възможност беше отнета на нас."

Делян Пеевски, председател на ПГ на "ДПС - Ново начало": "За референдума чичо Румен няма юридически екип - видя го. Много е тежко положението. Първо да прочете какво е решил КС, той не е разбрал, но му е трудно, ние знаем. Той може да види само една мишена и след това да пада надолу от януари."