Какви са реакциите за плана за мир в Украйна?

Войната в Украйна и планът за мир, готвен от Москва и Вашингтон, са основна тема на заседанието на външните министри на Европейския съюз, което започна в Брюксел.

Срещата се председателства от върховния представител за външна политика и сигурност Кая Калас.

България е представена от външния министър Георг Георгиев.