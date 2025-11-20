БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Протести на държавни служители започват в Бургас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Те настояват за по-високо заплащане и по-добри условия за работа

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Бургас започва серия от протести, организирани от два синдиката - Синдикалният регионален съюз "Подкрепа" и Синдикатът на административните служители "Подкрепа". Недоволството ще се проведе в различни държавни институции, а служителите настояват за по-високо заплащане и по-добри условия за работа.

Напрежението сред държавните служители в Бургас расте. Те настояват исканията им, които дълго време са били неглижирани, най-после да бъдат изпълнени.

Председателят на Синдикалния регионален съюз "Подкрепа" – Бургас Иван Костадинов подчерта:

"Това не е само в Бургас — протеста е в цялата страна. Заложените средства за увеличение на работна заплата са до 5%, което е обидно. Нашите искания са за увеличение поне 20%."

Системата е на ръба, има недостиг на работна ръка, каза Костадинов и допълни:

"Ако 25 инспектори отговарят за над 10 хиляди фирми, условията на труд не могат да бъдат покрити. Би трябвало да бъдат увеличени инспектори, а не намалени."

Според синдиката протестите няма да нарушат обслужването на гражданите:

"Те ще се провеждат в рамките на обедна почивка… гражданите нямат да бъдат ощетени."

От днес започват протестите в цялата страна. В Бургас служителите ще излязат пред сградата на Националния статистически институт в 12:30 ч., за да изразят недоволството си.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

#държавни служители #протест в Бургас

Последвайте ни

ТОП 24

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
1
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
3
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Салата или синя зона: Сблъсък между бизнеса и Столичната община за новите правила за паркиране в София
4
Салата или синя зона: Сблъсък между бизнеса и Столичната община за...
Зрелищна катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг
5
Зрелищна катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
6
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
3
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Регионални

Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
Започна подмяна на контейнерите за разделно събиране на отпадъци в София Започна подмяна на контейнерите за разделно събиране на отпадъци в София
Чете се за: 01:15 мин.
Алтернативен бюджет - какво показва сметката на ИПИ? Алтернативен бюджет - какво показва сметката на ИПИ?
Чете се за: 02:40 мин.
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и Царево? "Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и Царево?
Чете се за: 04:25 мин.
Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията за незаконно придобитото имущество Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията за незаконно придобитото имущество
Чете се за: 01:45 мин.
19-годишен шофьор пострада при сериозна катастрофа на столичен булевард 19-годишен шофьор пострада при сериозна катастрофа на столичен булевард
Чете се за: 00:20 мин.

Водещи новини

Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ) Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Тръмп одобри плана от 28 точки за слагане на край на войната в Украйна
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Досиетата "Епстийн" ще бъдат разсекретени
Чете се за: 00:57 мин.
По света
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ