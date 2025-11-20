Протести на държавни служители започват в Бургас

В Бургас започва серия от протести, организирани от два синдиката - Синдикалният регионален съюз "Подкрепа" и Синдикатът на административните служители "Подкрепа". Недоволството ще се проведе в различни държавни институции, а служителите настояват за по-високо заплащане и по-добри условия за работа.

Напрежението сред държавните служители в Бургас расте. Те настояват исканията им, които дълго време са били неглижирани, най-после да бъдат изпълнени.

Председателят на Синдикалния регионален съюз "Подкрепа" – Бургас Иван Костадинов подчерта:

"Това не е само в Бургас — протеста е в цялата страна. Заложените средства за увеличение на работна заплата са до 5%, което е обидно. Нашите искания са за увеличение поне 20%."

Системата е на ръба, има недостиг на работна ръка, каза Костадинов и допълни:

"Ако 25 инспектори отговарят за над 10 хиляди фирми, условията на труд не могат да бъдат покрити. Би трябвало да бъдат увеличени инспектори, а не намалени."

Според синдиката протестите няма да нарушат обслужването на гражданите:

"Те ще се провеждат в рамките на обедна почивка… гражданите нямат да бъдат ощетени."

От днес започват протестите в цялата страна. В Бургас служителите ще излязат пред сградата на Националния статистически институт в 12:30 ч., за да изразят недоволството си.

