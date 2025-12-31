БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Часове преди еврото: Любопитни факти за валутата на 341...
Чете се за: 01:47 мин.
Нова Зеландия посрещна Новата 2026 година
Чете се за: 01:37 мин.
На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания...
Чете се за: 01:07 мин.
Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ
Чете се за: 00:30 мин.
"Добре дошла, България" грейна върху сградата...
Чете се за: 00:30 мин.

Пиротехниката на празника - плащаме с 10% повече за фойерверки тази година

от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
без фойерверки ndash спокойна нова година животните
До 10% са поскъпнали пиротехническите изделия тази година. Увеличението се забелязва предимно при фойерверките тип „батерия“ и „римски свещи“. При обикновените пиратки поскъпване няма. Часове преди новогодишната нощ наш екип провери какво се купува от русенци.

В навечерието на Нова година Свилен Петров задължително купува фейерверки.

Свилен Петров: "Пиробатерия за около 70-80 лева. Предпочитам да дам малко повече пари за пиробатерия, отколкото за пиратки."

Бойка Сандева продава пиротехника от 15 години. Казва, че клиентите търсят все повече фойерверки тип заря, която е по-продължителна, за сметка на обикновените пиратки.

Бойка Сандева- продавач- консултант: „Защото може би са най- безопасни и отнема най-малко време за запалване, най-малко време за поставяне. Определено хората са вече по-внимателни. По-научени как да борявят.“

Въпреки това, за да се избегнат инцидентите, специалистите съветват:

Ердинай Рамадан - пиротехник: „Много е важно да не се прекалява с алкохола, когато се използват пиротехнически средства. Най-опасно е, когато човек употреби повече алкохол, запали пиратка и обърка вместо да хвърли пиратката хвърля запалката и се възпламенява в ръката.“

Римските свещи също крият рискове - не трябва да се държат в ръка, а да са застопорени стабилно и далеч от хора и запалими материали.

Комисар Светослав Войчев – Директор на Дирекция ПБЗНС -Русе: „Абсолютно забранено е такива пиротехнически изделия да се употребяват в затворени помещения. Винаги указанията за употреба трябва да се прочетат."

Докато се забавляваме обаче не бива да забравяме, че тези няколко минутни фойерверки влияят негативно на домашните любимци.

Д-р Георги Гавазов - ветеринарен лекар: "Като цяло зависи от нервната система на животното. Колкото е по-лабилна нервна система, толкова по-зле му се отразява. Има някои, които спират да ядат за 2-3 дена, 4 дена.

Употребата в новогодишната нощ на огнестрелни оръжия, в това число и газови пистолети е абсолютно забранена. Глобата е от 500 до 2500 лева.

#пиротехника #фойерверки

