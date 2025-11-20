Тръмп одобри плана от 28 точки за слагане на край на войната в Украйна

Американският президент Доналд Тръмп е одобрил плана от 28 точки за слагане на край на войната в Украйна. Това твърди американският телевизионен канал Ен Би Си, като се позовава на източник от Белия дом.

В изготвянето му са участвали специалните пратеници на Съединените щати и Русия - Стив Уиткоф и Кирил Дмитриев, както и украински представители. Документът е разделен на четири основни категории - мир в Украйна, гаранции за сигурност, сигурност в Европа и бъдещите отношения на Съединените щати с Русия и Украйна.

По информация на американското издание "Аксиос", Донбас ще бъде обявен за демилитаризирана зона, линията на фронта в Херсонска и Запорожка области ще бъде замразена, но някакви територии ще бъдат върнати на Украйна. След разговорите си с турския президент Реджеп Ердоган, президентът на Украйна - Володимир Зеленски, заяви, че само Съединените щати имат "достатъчно сила", за да бъде сложен край на войната.