Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев

Специалният пратеник на американския президент за Украйна Кийт Келог е информирал екипа си, че ще напусне администрацията през януари, съобщи Ройтерс.

С оттеглянето му Украйна и нейните европейски съюзници ще загубят ключов поддръжник на каузата на Киев.

Междувременно Кремъл заяви, че контактите със Съединените щати продължават, но няма новини относно мирен план за край на конфликта в Украйна.

По-рано се появиха медийни съобщения за американски план, който предвижда значителни териториални отстъпки на Киев и намаляване броя на украинските въоръжени сили.