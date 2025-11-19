БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев

Специалният пратеник на американския президент ще напусне администрацията през януари

Слушай новината

Специалният пратеник на американския президент за Украйна Кийт Келог е информирал екипа си, че ще напусне администрацията през януари, съобщи Ройтерс.

С оттеглянето му Украйна и нейните европейски съюзници ще загубят ключов поддръжник на каузата на Киев.

Междувременно Кремъл заяви, че контактите със Съединените щати продължават, но няма новини относно мирен план за край на конфликта в Украйна.

По-рано се появиха медийни съобщения за американски план, който предвижда значителни териториални отстъпки на Киев и намаляване броя на украинските въоръжени сили.

