Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон

Мартин Гицов от Мартин Гицов
По света
Жертвите са поне 25, включително три деца

Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
Снимка: БТА
Поне 25 жертви, включително три деца, при руски удар с ракети и дронове срещу западния украински град Тернопил.

Поразени са два жилищни блока, съобщават спасителните служби.

Ранените са 75, сред тях поне 15 деца. Нападението е сред най-смъртоносните в Западна Украйна от началото на войната.

На този фон Румъния съобщи, че през нощта е вдигнала бойни самолети в отговор на нарушаване на въздушното й пространство от руски дронове.

В цяла Западна Украйна са засегнати енергийни обекти, транспортна и гражданска инфраструктура. Русия атакува и Лвовска и Ивано- Франкивска области. Руските удари бяха нанесени ден след като Украйна за първи път призна, че е изстреляла американски далекобойни ракети АТАКМС срещу военни цели на руска територия.

Руската страна съобщава, че е свалила четири ракети, изстреляни срещу южния град Воронеж. Според президента Зеленски Русия е атакувала с повече от 470 дрона и 47 ракети, като е причинила "значителни разрушения".Той предупреди, че под развалините в Тернопил вероятно има затрупани хора.

Оксана Кобел - майка на блокиран в развалините: "Синът ми още е в апартамента на 9-тия етаж. Говорих с него преди експлозията. Това е. Каза ми: "Мамо, всичко ще е наред, не се тревожи". След това се опитах да му се обадя, но не можах да се свържа. Нищо не знам".

Дронове поразиха и три района в северния град Харков, съобщава се за десетки ранени. Без ток са редица области на Украйна.

Данило Бондарев - студент, жител на Харков: "Живея на третия етаж в тази сграда. При удара бях до прозореца. Навън летеше дрон Шахед, беше много шумно. Когато се приближи се преместих в коридора. Взривната вълна ме отхвърли по-навътре в коридора. Паднах върху изпочупени стъкла, после станах и започнах да търся роднините си. Оказаха се невредими. Навън възникна пожар, горяха коли".

На този фон румънското министерство на отбраната съобщи, че руски дрон е навлязъл на осем километра във въздушното й пространство. Апаратът е преминал в Украйна и Молдова преди да се завърне в Румъния и засега не е ясно къде е паднал.

В отговор на нахлуването са били задействани румънски и германски бойни самолети.

Заради руските удари в Западна Украйна Полша също задейства бойната си авиация и временно затвори две летища в югоизточната част на страната.

