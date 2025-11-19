Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон

Поне 25 жертви, включително три деца, при руски удар с ракети и дронове срещу западния украински град Тернопил.

Поразени са два жилищни блока, съобщават спасителните служби.

Ранените са 75, сред тях поне 15 деца. Нападението е сред най-смъртоносните в Западна Украйна от началото на войната.

На този фон Румъния съобщи, че през нощта е вдигнала бойни самолети в отговор на нарушаване на въздушното й пространство от руски дронове.

В цяла Западна Украйна са засегнати енергийни обекти, транспортна и гражданска инфраструктура. Русия атакува и Лвовска и Ивано- Франкивска области. Руските удари бяха нанесени ден след като Украйна за първи път призна, че е изстреляла американски далекобойни ракети АТАКМС срещу военни цели на руска територия.

Руската страна съобщава, че е свалила четири ракети, изстреляни срещу южния град Воронеж. Според президента Зеленски Русия е атакувала с повече от 470 дрона и 47 ракети, като е причинила "значителни разрушения".Той предупреди, че под развалините в Тернопил вероятно има затрупани хора.

Оксана Кобел - майка на блокиран в развалините: "Синът ми още е в апартамента на 9-тия етаж. Говорих с него преди експлозията. Това е. Каза ми: "Мамо, всичко ще е наред, не се тревожи". След това се опитах да му се обадя, но не можах да се свържа. Нищо не знам".

Дронове поразиха и три района в северния град Харков, съобщава се за десетки ранени. Без ток са редица области на Украйна.

Данило Бондарев - студент, жител на Харков: "Живея на третия етаж в тази сграда. При удара бях до прозореца. Навън летеше дрон Шахед, беше много шумно. Когато се приближи се преместих в коридора. Взривната вълна ме отхвърли по-навътре в коридора. Паднах върху изпочупени стъкла, после станах и започнах да търся роднините си. Оказаха се невредими. Навън възникна пожар, горяха коли".

На този фон румънското министерство на отбраната съобщи, че руски дрон е навлязъл на осем километра във въздушното й пространство. Апаратът е преминал в Украйна и Молдова преди да се завърне в Румъния и засега не е ясно къде е паднал.

В отговор на нахлуването са били задействани румънски и германски бойни самолети.

Заради руските удари в Западна Украйна Полша също задейства бойната си авиация и временно затвори две летища в югоизточната част на страната.