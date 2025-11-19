Лондон към Путин след като засече руски кораб: Виждаме ви - знаем какво правите

Британският министър на отбраната Джон Хийли днес отправи предупреждение към руския президент Владимир Путин, след като военният кораб "Янтар“ беше забелязан в британски води за втори път тази година, предаде Франс прес.

"Посланието ми към Русия и към Путин е това: "Виждаме ви. Знаем какво правите. И ако "Янтар" се отправи на юг тази седмица, сме готови", заяви министърът на пресконференция.

Той добави, че в момента корабът се намира на границата на британските териториални води, северно от Шотландия и за първи път е насочил лазери срещу пилотите на Кралските военновъздушни сили, които наблюдават дейността му.

"За втори път тази година той навлиза в британски води", посочи Хийли. "Той е част от руския флот, изпратен за да създава опасност и да компрометира нашата подводна инфраструктура и тази на нашите съюзници", каза още министърът на отбраната.

Това е "руска програма, насочена към развитие на способности за осигуряване на наблюдение в мирно време и саботаж в конфликти", добави той.

На 22 януари Джон Хийли вече предупреди Владимир Путин, след като Кралските военноморски сили засякоха този "руски шпионски кораб" в Ламанша, а след това в Северно море и разположиха свои кораби да го наблюдават.