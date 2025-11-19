БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
"Занеси здраве": Кампания за достъп на лекарства

Цанка Николова
Общество
Достъп до лекарства за всяко населено място у нас. С кампанията "Занеси здраве" от Института за пазарна икономика си поставят за цел да решат този проблем. Целта е да се съберат повече истории и на тяхна база да направят конкретни предложения за решаването му. Затова приканват хората да им пишат, за да може техният глас да помогне промяната да се случи. Като част от кампанията беше създаден и късометражен филм, който илюстрира на практика какъв е проблемът.

21 век. Времето, в което в много населени места у нас достъпът до лекарства, е предизвикателство.

"Сама си се поддържам, на този поръчам, на онзи да ми донесе и туй. Иначе кой да ми донесе", разказа Пенка.

Село Млечево. Високопланинско село на 25 км от Севлиево. И тук, както и на много други места в България всеки търси решение сам за себе си. Хората по тези места разчитат на близки и роднини.

"Притеснително е, но ходим в Севлиево засега. Ако остареем повече и да сме живи, нямам представа как ще стане", обясни Станка.

"Едно лекарство взимам за разреждане на кръвта. В Севлиево го няма. Туй момче, дето ми носи едно друго, ходи в Габрово за негова си работа и там го намерило и ми го донесе момчето", каза Пенка.

Селото е разделено на махали, всяка на 2 км от центъра. Градският транспорт там не е много често явление. За възрастен човек е истинско премеждие да се снабди с лекарства, ако трябва да отиде до Севлиево.

"В момента относно лекарствата има човек, който разкарва хляба по махалите с личния си автомобил и взима заявки от бабите и дядовците, които имат нужда от съдействие за лекарства",обясни Владимир Георгиев, кметски наместник на село Млечево.

В помощ на хората идва идеята на Института за пазарна икономика - по-лесен достъп до лекарства във всяко населено място.

"Наблюдаваме цели общини, които нямат аптека. От 265 общини, 23 общини нямат нито една аптека и може да си представите колко е трудно за хората, които живеят в тези населени места, в тези общини да се сдобият с лекарства, да получат своето лечение на време, да не се притесняват кой ще им ги достави, как ще ги получат, да не се прекъсва лечението", обясни Петя Георгиева, старши икономист в ИПИ.

Но има възможности, които позволяват лекарствата да стигнат до хората, дори и да няма аптека наблизо, напомнят от института.

"Ако е разрешена онлайн търговията на лекарства с рецепта, не говорим те да се пазаруват онлайн, а да бъдат доставяни до хората, използвайки методите на куриерски служби и т.н. В момента това е забранено. Друг вариант - това са мобилните аптеки", обясни Георгиева.

"Идеята от ИПИ е повече от прекрасна въпросът е, че най-вероятно в МЗ трябва някой да чуе апела на хората", посочи Владислав Георгиев.

