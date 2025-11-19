Реакции в парламента след решението на КС за референдума на Радев

Коментари в парламента провокира решението на Конституционния съд, според което е неоснователен отказът на Наталия Киселова да бъде обсъдено искането на президента Румен Радев за референдум относно еврото.

На председателски съвет от "Възраждане" са поискали в дневния ред за тази седмица да бъде включено искането на държавния глава. Но са получили отговор, че това не е възможно. Причината - Киселова е върнала обратно на президента искането му.

От ПП-ДБ обявиха, че решенията на Конституционния съд не могат да се прилагат със задна дата и защитиха решението на Наталия Киселова.