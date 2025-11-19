БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 01:52 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

Реакции в парламента след решението на КС за референдума на Радев

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Коментари в парламента провокира решението на Конституционния съд, според което е неоснователен отказът на Наталия Киселова да бъде обсъдено искането на президента Румен Радев за референдум относно еврото.

На председателски съвет от "Възраждане" са поискали в дневния ред за тази седмица да бъде включено искането на държавния глава. Но са получили отговор, че това не е възможно. Причината - Киселова е върнала обратно на президента искането му.

От ПП-ДБ обявиха, че решенията на Конституционния съд не могат да се прилагат със задна дата и защитиха решението на Наталия Киселова.

Костадин Ангелов, ПГ на ГЕРБ-СДС, зам.-председател на НС: "Разпореждането на председателя на НС и връщането физически на искането на президента, се е случило на 13 май 2025 г. Предвид, на което процедурата по внесеното предложение, е приключила и няма предложение, което да се разглежда от НС."

Петър Петров, ПГ на "Възраждане": "Топката е в ръцете на президента Радев. Той може и нищо не му пречи да внесе ново предложение за национален референдум. Винаги българските граждани трябва да бъдат питани. Ако бъде внесено такова предложение за произвеждане на национален референдум, ние ще го подкрепим."

Явор Божанков, ПП-ДБ: "Правните последици важат само занапред. Тоест решението на Наталия Киселова въпреки всички критики към нейната работа, а тя наистина като председател подлежи на страшно много критика в работата си, трябва да и признаем едно в онзи момент направи това, което е правилно за България. Тя върна на президента Радев една явна провокация. Един категоричен опит България да бъде спряна по пътя си към еврозоната."

Вижте повече в прякото включване на Вера Александрова.

