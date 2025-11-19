БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа

Политика
Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа. Това коментира президентът Румен Радев във връзка с решението на КС, че Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане в пленарна зала предложението на президента Румен Радев за референдум за еврото.

„Решението на Конституционния съд е победа на правото над произвола на политическата класа. Тези решения са задължителни и имат обратно действие, като ясно установяват, че председателят на Народното събрание не може да отклонява предложения на субект, овластен от закона“, заяви президентът.

Според Радев действията на парламента днес представляват фарс и ново закононарушение по същия казус.

„Това, което се случва тази сутрин в парламента, е фарс – ново закононарушение по същия казус. Оправданията, че предложението не може да бъде внесено и гласувано в пленарна зала, са неверни. Моите мотиви не са върнати, те остават в деловодството“, допълни той.

На 13 май президентът е получил единствено препис от разпореждането на председателя на НС, като неговите предложения и мотиви продължават да бъдат налични в парламента.

Радев призова народните представители да се обърнат към деловодството и да внесат предложението за гласуване:

„Мога да им помогна с входящия номер, за да вземат моето предложение и моите мотиви, да ги внесат в пленарна зала и да ги гласуват. Те трябва ясно да се произнесат – ще се съобразят ли с волята на хората или ще я пренебрегнат.“

„За съжаление, този парламент вместо закони създава беззаконие, скандали и отвращение“, заключи президентът.

"Свети Паисий - от Фараса към небесата" - духовният път на един от най-обичаните съвременни светии оживява на екрана
"Свети Паисий - от Фараса към небесата" - духовният път на един от най-обичаните съвременни светии оживява на екрана
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за отбраната и въоръжените сили Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за отбраната и въоръжените сили
Чете се за: 01:00 мин.
Зрелищна катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг Зрелищна катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг
Чете се за: 00:37 мин.
Незаконно сметище за гуми и кабели край река Тунджа Незаконно сметище за гуми и кабели край река Тунджа
Чете се за: 02:40 мин.
Бюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в парламента утре Бюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в парламента утре
Чете се за: 00:07 мин.
Намушканият таксиметров шофьор от Разградско се подобрява – съдът решава дали да остави нападателя в ареста Намушканият таксиметров шофьор от Разградско се подобрява – съдът решава дали да остави нападателя в ареста
Чете се за: 02:42 мин.

