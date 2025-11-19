Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа

Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа. Това коментира президентът Румен Радев във връзка с решението на КС, че Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане в пленарна зала предложението на президента Румен Радев за референдум за еврото.

„Решението на Конституционния съд е победа на правото над произвола на политическата класа. Тези решения са задължителни и имат обратно действие, като ясно установяват, че председателят на Народното събрание не може да отклонява предложения на субект, овластен от закона“, заяви президентът.

Според Радев действията на парламента днес представляват фарс и ново закононарушение по същия казус.

„Това, което се случва тази сутрин в парламента, е фарс – ново закононарушение по същия казус. Оправданията, че предложението не може да бъде внесено и гласувано в пленарна зала, са неверни. Моите мотиви не са върнати, те остават в деловодството“, допълни той.

На 13 май президентът е получил единствено препис от разпореждането на председателя на НС, като неговите предложения и мотиви продължават да бъдат налични в парламента.

Радев призова народните представители да се обърнат към деловодството и да внесат предложението за гласуване: