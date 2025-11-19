Френски импланти в ретината помагат на слепи хора да прогледнат

Френски импланти в ретината помагат на слепи хора отново да прогледнат.



Пациенти в град Лион отново започнаха да четат след десетилетия на слепота. Микрочип в ретината лекува заболяване, което кара пациентите да виждат черни петна. Специални очила снимат изображенията и ги проектират върху микрочипа, което замества отчасти функцията на увредената тъкан.

Засега само 38 пациенти в цяла Европа се радват на ново зрение от научния пробив. Лекарите се надяват технологията да стане по-достъпна до 2027 година.