Кола в насрещното на АМ „Тракия“: Разминахме се на косъм

Два дни след като на косъм са избегнали тежък инцидент на автомагистрала „Тракия“, семейство от Пловдив разказа за преживения шок. В понеделник късно вечерта петима души – сред тях две деца и бременна жена – са пътували от София към Пловдив, когато в скоростната лента срещу тях внезапно се появява автомобил, движещ се в насрещното.

Два дни по-късно петимата още не са преживели случката

„Преживяваме го, това което се случи го виждаме за първи път. Наистина е много неприятно за всички“, разказа Елеонора Борисова.

Шофьорът Васил Борисов описва момента така:

„Не можех да повярвам, че кола се движи в насрещното. Когато приближи, видях, че идва поне с 80–90 км/ч... Подадох аварийни и отбих вдясно, за да може и автобусът и камионът зад нас да реагират.“

Автобусът , който е карал зад него е бил пълен с пътници.

По думите му маневрата в последния момент е била рискова и е предотвратила челен удар:

„Разминахме се на косъм“, каза той.

След инцидента той е на мнение, че трябва да се обмислят правилата за шофиране на по-възрастните шофьори.

Патрулите са ескортирали нарушителя в продължение на десетки километри.

"Просто най-рисковите шофьори за мен са млади шофьори и възрастните над 65-70 години. Защо? Заради по-забавени реакции“, коментира Васил Борисов.

По информация на МВР–Пазарджик, подадени са множество сигнали на тел. 112. Полицейският екип е трябвало да следва и изведе автомобила от магистралата в продължение на километри. От дирекцията съобщават: