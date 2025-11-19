Кола в насрещното на АМ „Тракия“: Разминахме се на косъм

Два дни след като на косъм са избегнали тежък инцидент на автомагистрала „Тракия“, семейство от Пловдив разказа за преживения шок. В понеделник късно вечерта петима души – сред тях две деца и бременна жена – са пътували от София към Пловдив, когато в скоростната лента срещу тях внезапно се появява автомобил, движещ се в насрещното.
Два дни по-късно петимата още не са преживели случката
„Преживяваме го, това което се случи го виждаме за първи път. Наистина е много неприятно за всички“, разказа Елеонора Борисова.
Шофьорът Васил Борисов описва момента така:
„Не можех да повярвам, че кола се движи в насрещното. Когато приближи, видях, че идва поне с 80–90 км/ч... Подадох аварийни и отбих вдясно, за да може и автобусът и камионът зад нас да реагират.“
Автобусът , който е карал зад него е бил пълен с пътници.
По думите му маневрата в последния момент е била рискова и е предотвратила челен удар:
„Разминахме се на косъм“, каза той.
След инцидента той е на мнение, че трябва да се обмислят правилата за шофиране на по-възрастните шофьори.
Патрулите са ескортирали нарушителя в продължение на десетки километри.
"Просто най-рисковите шофьори за мен са млади шофьори и възрастните над 65-70 години. Защо? Заради по-забавени реакции“, коментира Васил Борисов.
По информация на МВР–Пазарджик, подадени са множество сигнали на тел. 112. Полицейският екип е трябвало да следва и изведе автомобила от магистралата в продължение на километри. От дирекцията съобщават:
„Критична ситуация, която за радост се размина без пострадали и жертви, благодарение на екип на „Пътна полиция“, който е обслужвам АМ „Тракия“ по това време. Незабавно предприети действия за безопасното спиране на водача. Десетки километри се движиха буквално до него с включена светлина и звукова сигнализация. И малко по-късно в района на 69-ти километър водачът беше спрян, той отби в близост до Пътен възел Церово, където се установи, че това е 70 годишен възрастен мъж от село Калугерово. Пътувал е по посока от Пловдив към село Калугерово. В резултат на нощната тъмнина, на гъстата мъгла и намалената видимост, която имаше по това време на автомагистрала „Тракия“, вероятно някъде по пътните възли се е объркал и е влязъл в насрещното движение на платното по посока за град Бургас, мислейки си, че се движи платното по посока за град София", обядниха от дирекцията.
