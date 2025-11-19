БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 01:52 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кола в насрещното на АМ „Тракия“: Разминахме се на косъм

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Два дни след като на косъм са избегнали тежък инцидент на автомагистрала „Тракия“, семейство от Пловдив разказа за преживения шок. В понеделник късно вечерта петима души – сред тях две деца и бременна жена – са пътували от София към Пловдив, когато в скоростната лента срещу тях внезапно се появява автомобил, движещ се в насрещното.

Два дни по-късно петимата още не са преживели случката

„Преживяваме го, това което се случи го виждаме за първи път. Наистина е много неприятно за всички“, разказа Елеонора Борисова.

Шофьорът Васил Борисов описва момента така:

„Не можех да повярвам, че кола се движи в насрещното. Когато приближи, видях, че идва поне с 80–90 км/ч... Подадох аварийни и отбих вдясно, за да може и автобусът и камионът зад нас да реагират.“

Автобусът , който е карал зад него е бил пълен с пътници.

По думите му маневрата в последния момент е била рискова и е предотвратила челен удар:
„Разминахме се на косъм“, каза той.

След инцидента той е на мнение, че трябва да се обмислят правилата за шофиране на по-възрастните шофьори.

Патрулите са ескортирали нарушителя в продължение на десетки километри.

"Просто най-рисковите шофьори за мен са млади шофьори и възрастните над 65-70 години. Защо? Заради по-забавени реакции“, коментира Васил Борисов.

По информация на МВР–Пазарджик, подадени са множество сигнали на тел. 112. Полицейският екип е трябвало да следва и изведе автомобила от магистралата в продължение на километри. От дирекцията съобщават:

„Критична ситуация, която за радост се размина без пострадали и жертви, благодарение на екип на „Пътна полиция“, който е обслужвам АМ „Тракия“ по това време. Незабавно предприети действия за безопасното спиране на водача. Десетки километри се движиха буквално до него с включена светлина и звукова сигнализация. И малко по-късно в района на 69-ти километър водачът беше спрян, той отби в близост до Пътен възел Церово, където се установи, че това е 70 годишен възрастен мъж от село Калугерово. Пътувал е по посока от Пловдив към село Калугерово. В резултат на нощната тъмнина, на гъстата мъгла и намалената видимост, която имаше по това време на автомагистрала „Тракия“, вероятно някъде по пътните възли се е объркал и е влязъл в насрещното движение на платното по посока за град Бургас, мислейки си, че се движи платното по посока за град София", обядниха от дирекцията.

Вижте повече в прякото включване на Мариела Хубинова.

#70-годишен шофьор #насрещно по магистралата

Последвайте ни

ТОП 24

Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
1
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
2
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
3
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха...
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста
4
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл",...
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак полицията в Пазарджик
5
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак...
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане предложението на президента за референдум
6
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Честит юбилей на Мария Петрова
4
Честит юбилей на Мария Петрова
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
5
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Регионални

Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Медицинско чудо: Лекари от Пловдив спасиха жена с разкъсана аорта Медицинско чудо: Лекари от Пловдив спасиха жена с разкъсана аорта
Чете се за: 02:52 мин.
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия" Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
15669
Чете се за: 03:27 мин.
Румен Спецов проведе работна среща с колектива на "Лукойл Нефтохим Бургас" Румен Спецов проведе работна среща с колектива на "Лукойл Нефтохим Бургас"
Чете се за: 01:47 мин.
Университети от Бургас и София обединяват усилия, за да открият причините за аутизма Университети от Бургас и София обединяват усилия, за да открият причините за аутизма
Чете се за: 02:52 мин.
"Най-рециклиращият клас" е от Бургас - събра над 4,5 тона отпадъци "Най-рециклиращият клас" е от Бургас - събра над 4,5 тона отпадъци
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
НА ЖИВО: На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет 2026 влиза за разглеждане в пленарна зала НА ЖИВО: На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет 2026 влиза за разглеждане в пленарна зала
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Правителственият „Фалкон“ ще бъде продаден на търг с явно наддаване Правителственият „Фалкон“ ще бъде продаден на търг с явно наддаване
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Венко Сабрутев, ПП-ДБ: Държавата отделя милиарди за корупция и...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Започва съдебният процес за трагедията в дискотека "Пулс"...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Израелски въздушни удари в Ливан взеха най-малко 15 жертви в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Френски импланти в ретината помагат на слепи хора да прогледнат
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ