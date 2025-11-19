Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Голям пожар пламна в базата на дружество "Общински превози - Костинброд" тази нощ.

Напълно са изгорели два буса, два леки автомобила и 5 автобуса, сред които един ученически. Пожарът е плъзнал и към халето на базата, но екипите на пожарната в Костинброд са успели да потушат пламъците преди да се стигне до по-сериозни щети.

Към момента се извършват огледи на място и се работи по установяване причините за инцидента.

Директорът на Общински превози - Костинброд Михаил Гьошев каза в "Денят започва", че не се изключва и версията за умишлен палеж. Ще се наложи да наемат автобуси, за да могат да бъдат извозени всички хора.

"Причината за пожара в момента се установява, не мога да ви кажа каква е причината. Компетентните власти са тук, полиция, пожарна."

На въпрос работи ли се по версия за умишлен палеж, Гьошев отговори:

"Нищо не може да изключим."

Директорът подчерта, че към дружеството е нямало заплахи.

"За момента никога не сме имали по никакъв начин нито заплахи, нито да сме пречили на някой, за да го предава по този начин, така че на този етап компетентите власти ще кажат каква е причината."

Той обясни, че всички превозни средства за застраховани, имат и "Автокаско".

"В момента има направен щаб, който да се реагира по най-бързия начин, за да бъдат обезпечени и съответно превозени всички пътници, за да не се получава стрес в транспортната система."

Вижте целия разговор във видеото

