Кризата с боклука в София: Проблеми със сметосъбирането в район "Подуяне"

Вече близо месец столичните райони "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев" са с кризисна организация за събиране на боклука. И в трите района има проблемни точки, но най-много сигнали в последните дни има от квартал "Хаджи Димитър".

Имаше много сигнали, че в междублоковите пространства в квартала има много приливащи контейнери. Интересното в случая е, че там, където минава градският транспорт и по главните улици пък кофите може да се каже, че са празни. Това показва днес нашата проверка.

Кметът на района Кристиан Христов написа вчера в социалните мрежи, че иска да се направи ясен график за сметосъбирането, за да не се получава този дисбаланс - кофи през 50 метра да са напълно заринати с боклуци и от 10 дни да не са събирани, а други да са празни, което демотивира хората.

Васил Мавриков: "Вчера видях това нещо тук, просто ми попречи да мина. Поне от 10 дни преливат кофите. БНТ: Вятърът допринася ли за влошаване на ситуацията? - Влошава, разбира се, всичките тревни площи са в пликове, картони и т.н. - Много е зле навсякъде. Навсякъде такава мръсотия, това са болести, микроби, зарази навсякъде. Погледнете, навсякъде. Този квартал е пълен. Погледнете. - Специално при нашия блок не се чувства, не мога да кажа каква е причината. Но редовно са почистени контейнерът, той е общ контейнер. БНТ: Може би минава градският транспорт оттам? - Да, 285.

Надяваме се е след Нова година наистина ситуацията да се нормализира и да има по-ясен график за сметосъбирането, но районните кметове призовават да не се стига до палене на контейнери, какъвто случай имаше преди два дни в кв. "Сухата река".

И още нещо - който иска да помогне, в събота, на 3 януари, отново ще има доброволческа акция за събиране на отпадъци, която ще е в районите "Подуяне" и "Слатина".

Вижте още в прякото включване на Карина Караньотова