БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания...
Чете се за: 01:07 мин.
Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ
Чете се за: 00:30 мин.
"Добре дошла, България" грейна върху сградата...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кризата с боклука в София: Проблеми със сметосъбирането в район "Подуяне"

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази

Най-много сигнали в последните дни има от квартал "Хаджи Димитър"

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Вече близо месец столичните райони "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев" са с кризисна организация за събиране на боклука. И в трите района има проблемни точки, но най-много сигнали в последните дни има от квартал "Хаджи Димитър".

Имаше много сигнали, че в междублоковите пространства в квартала има много приливащи контейнери. Интересното в случая е, че там, където минава градският транспорт и по главните улици пък кофите може да се каже, че са празни. Това показва днес нашата проверка.

Кметът на района Кристиан Христов написа вчера в социалните мрежи, че иска да се направи ясен график за сметосъбирането, за да не се получава този дисбаланс - кофи през 50 метра да са напълно заринати с боклуци и от 10 дни да не са събирани, а други да са празни, което демотивира хората.

Васил Мавриков: "Вчера видях това нещо тук, просто ми попречи да мина. Поне от 10 дни преливат кофите. БНТ: Вятърът допринася ли за влошаване на ситуацията? - Влошава, разбира се, всичките тревни площи са в пликове, картони и т.н.

- Много е зле навсякъде. Навсякъде такава мръсотия, това са болести, микроби, зарази навсякъде. Погледнете, навсякъде. Този квартал е пълен. Погледнете.

- Специално при нашия блок не се чувства, не мога да кажа каква е причината. Но редовно са почистени контейнерът, той е общ контейнер. БНТ: Може би минава градският транспорт оттам? - Да, 285.

Надяваме се е след Нова година наистина ситуацията да се нормализира и да има по-ясен график за сметосъбирането, но районните кметове призовават да не се стига до палене на контейнери, какъвто случай имаше преди два дни в кв. "Сухата река".

И още нещо - който иска да помогне, в събота, на 3 януари, отново ще има доброволческа акция за събиране на отпадъци, която ще е в районите "Подуяне" и "Слатина".

Вижте още в прякото включване на Карина Караньотова

#кризата с боклука #кв. "Хаджи Димитър" #сметосъбиране #район "Подуяне" #криза с боклука

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Внимание - грип: Как да се предпазим?
3
Внимание - грип: Как да се предпазим?
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
4
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
5
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с призив за монети
6
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
2
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
3
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
5
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Регионални

Пиротехниката за празника: С 10% са поскъпнали фойерверките тази година
Пиротехниката за празника: С 10% са поскъпнали фойерверките тази година
В очакване на 2026 г.: В София и страната се готвят да посрещнат новата година В очакване на 2026 г.: В София и страната се готвят да посрещнат новата година
Чете се за: 04:50 мин.
Еврото идва след полунощ: Готови ли са в заведенията да връщат в новата валута? Еврото идва след полунощ: Готови ли са в заведенията да връщат в новата валута?
Чете се за: 01:52 мин.
Усещане за минус 45 градуса на връх Мусала в последното утро на 2025 година Усещане за минус 45 градуса на връх Мусала в последното утро на 2025 година
Чете се за: 00:35 мин.
Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ
Чете се за: 00:30 мин.
Чипровският килим – вековен занаят на ръба на изчезването Чипровският килим – вековен занаят на ръба на изчезването
Чете се за: 06:10 мин.

Водещи новини

Еврото идва след полунощ: Готови ли са в заведенията да връщат в новата валута?
Еврото идва след полунощ: Готови ли са в заведенията да връщат в...
Чете се за: 01:52 мин.
Регионални
Преходът от лев към евро: НАП и КЗП с масови проверки по търговските обекти Преходът от лев към евро: НАП и КЗП с масови проверки по търговските обекти
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на България в Европа Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на България в Европа
Чете се за: 02:00 мин.
По света
В очакване на 2026 г.: В София и страната се готвят да посрещнат новата година В очакване на 2026 г.: В София и страната се готвят да посрещнат новата година
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
"Добре дошла, България" грейна върху сградата на ЕЦБ във...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Войната в Украйна: Атаки с донове срещу Одеса и Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Усещане за минус 45 градуса на връх Мусала в последното утро на...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ