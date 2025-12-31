БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания...
Чете се за: 01:07 мин.
Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ
Чете се за: 00:30 мин.
"Добре дошла, България" грейна върху сградата...
Чете се за: 00:30 мин.

Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на България в Европа

Източник: БГНЕС
Чете се за: 02:00 мин.
Урсула фон дер Лайен: Еврото ще подсили още повече гласа на България в Европа
Снимка: БТА/Архив
"България се присъединява към еврозоната, едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Този важен момент отразява години упорита работа и отдаденост, преодоляване на предизвикателствата. Еврото ще донесе ползи за българския народ, като улесни плащанията и пътуванията", заявява председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в навечерието на 1 януари 2026 година, когато България ще приеме еврото за своя валута.

Председателят на ЕК отбелязва, че този исторически момент ще предостави нови възможности за българските предприятия, позволявайки им да се възползват по-добре от предимствата на единния европейски пазар.

"Ще подсили още повече гласа на България в Европа. Тази стъпка е добра за България и укрепва Европа като цяло. Тя прави нашата икономика по-устойчива и конкурентоспособна в глобален мащаб. Поздравления, България! Можете да се гордеете с постигнатото", заявява още Фон дер Лайен.

Само след няколко часа евробанкнотите и евромонетите ще се превърнат за всички българи в осезаем символ на свободата, удобството и възможностите, които ЕС предоставя на своите граждани.

От бюрота на Европейската комисия в София припомнят, че Брюксел силно подкрепяше България по пътя ѝ към еврото. С присъединяването на България, 21 държави членки на ЕС и над 357 милиона граждани ще споделят общата валута на съюза. Обществената подкрепа за еврото в ЕС и еврозоната остава много силна, като мнозинството от гражданите смятат, че еврото е нещо добро за ЕС като цяло и за тяхната собствена държава, както показва последното проучване на Евробарометър.

