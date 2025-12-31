В навечерието на 2026 г.: Как светът се готви да посрещне новата година

Светът е в очакване на новата 2026 година. Текат последни приготовления за бляскави празненства от Сидни до Ню Йорк. Отива си година, белязана от напразни надежди за мир в Украйна, крехко примирие в Газа, митата на Тръмп. Най-горещата година причини пожари в Европа, суша в Африка и проливни дъждове в Азия. Посрещането на новата година в Австралия беше помрачено заради терористичната атака срещу еврейски фестивал на плажа Бондай, при която загинаха 15 души.

Празненствата в Сидни ще затихнат за минута в памет на жертвите от най-смъртоносната стрелба в Австралия от близо 30 години. Точно час преди полунощ, местно време, мостът "Харбър" ще бъде облян в бяла светлина като символ на мира. Така австралийският град, самообявил се са световна столица на посрещането на Новата година, ще отдаде почит на жертвите на стрелбата на плажа Бондай. Мерките за сигурност са засилени. Очаква се хиляди хора да наблюдават фойерверките, които тази година са цели девет тона.

Сузана, турист: "Фойерверките винаги са били в списъка ми с важни неща, така че съм много щастлива, че съм тук да ги видя".

В Ню Йорк също са готови за посрещането на новата година - както обикновено при затегнати мерки за сигурност. На Таймс Скуеър успешно приключиха тестовете с кристалната топка, чието спускане на площада отброява последните секунди до новата година.

Джефри Строс, организатор: "Ще има хора от целия свят, стотици хиляди ще се стекат на Таймс Скуеър. Над един милиард души ще наблюдават на екрана как отброяваме заедно - пет, четири, три, две, едно, Честита Нова година!"

В австрийската столица се проведе генерална репетиция преди традиционния новогодишен концерт на Виенската филхармония. За първи път на диригентския пулт ще застане канадецът Яник Незе-Сеген, който е музикален директор на Метрополитън опера в Ню Йорк и музикален директор на Филаделфийския оркестър. Концертът ще бъде излъчван на живо по над 150 телевизии и платформи, включително и по Българската национална телевизия.

снимки: БТА, БГНЕС

Китайският президент Си Дзинпин и други висши представители присъстваха на Новогодишната оперна гала в Пекин, която включваше откъси от класически опери и нови творби като демонстрация на развитието на това изкуство в Китай.