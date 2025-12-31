БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Проклятието Кенеди": Внучката на Джон Кенеди загуби битката с рака

Ива Стойкова
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Татяна Шлосбърг е починала на 35-годишна възраст

Снимка: БТА/Архив
Внучката на 35-ия президент на САЩ Джон Кенеди загуби битката с рака.

Татяна Шлосбърг, която беше диагностицирана с рядка форма на левкемия, е починала на 35-годишна възраст. Съобщението направиха нейни близки в социалните мрежи. Тя е второто дете на дъщерята на Джон Кенеди – бившият дипломат Карълайн Кенеди, и дизайнера Едуин Шлосбърг.

Татяна Шлосбърг беше журналист по екологичните и климатичните въпроси. Миналият месец пред списание "Ню Йоркър" тя разкритикува братовчед си Робърт Кенеди-младши, който сега е министър на здравеопазването, че е съкратил средства за изследвания на онкологичните заболявания.

