Къща гори в квартал "Каптажа" в Смолян (СНИМКИ)

Къща гори в квартал "Каптажа" в Смолян. На място са три екипа на пожарната, които се опитват да потушат огъня.

Първоначално е пламнала селскостопанска постройка и оттам пожарът се е прехвърлил и върху къщата. Стопанската сграда е изгоряла, в нея е имало 150 бали сено.

снимки: Йордан Йорданов

Собственикът се е опитал да гаси сам огъня и е пострадал. Откаран е в спешното отделение на смолянската болница. Причините за пожара тепърва ще се изясняват.