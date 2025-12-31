Къща гори в квартал "Каптажа" в Смолян (СНИМКИ)

Собственикът се опитал да гаси сам огъня и е пострадал
Къща гори в квартал "Каптажа" в Смолян. На място са три екипа на пожарната, които се опитват да потушат огъня.
Първоначално е пламнала селскостопанска постройка и оттам пожарът се е прехвърлил и върху къщата. Стопанската сграда е изгоряла, в нея е имало 150 бали сено.
снимки: Йордан Йорданов
Собственикът се е опитал да гаси сам огъня и е пострадал. Откаран е в спешното отделение на смолянската болница. Причините за пожара тепърва ще се изясняват.