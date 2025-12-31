БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания...
Чете се за: 01:07 мин.
Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ
Чете се за: 00:30 мин.
"Добре дошла, България" грейна върху сградата...
Чете се за: 00:30 мин.

Усещане за минус 45 градуса на връх Мусала в последното утро на 2025 година

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Тази сутрин са отчетени минус 25,5 градуса

Усещане за минус 45 градуса на връх Мусала в последното утро на 2025 година
Снимка: БТА/Архив
Мразовито утро на най-високия връх на Балканския полуостров - Мусала, отчетоха минус 25,5 градуса. Усещането е като за минус 45,7 градуса, информират от НИХМ на 31 декември сутринта.

В последния ден от годината духа умерен вятър със скорост от 10 m/s.

Метеоролозите предупреждават, че в планинските райони е възможно измръзване на незащитени части от тялото при престой на открито от 10 до 30 минути.

Ниските температури ще се задържат и в първия ден на новата 2026 година.

#връх Мусала #много студено време #метереологична станция на Мусала

