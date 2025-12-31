Градският транспорт в София ще работи в новогодишната нощ

На 31.12.2025 година от 23:30 ч. до 04:30 ч. на 01.01.2026 година се организира нощно движение на столичния градски транспорт по следните линии и на следните интервали:

Трамвайни линии:

№ 5 на 30 минути

№ 7 на 40 минути

№ 10 на 60 минути

№ 11 на 60 минути

№ 18 на 60 минути

№ 20 на 50 минути

№ 22 на 50 минути

№ 27 на 40 минути

Тролейбусни линии:

№ 1 на 50 минути

№ 2 на 50 минути

№ 7 на 50 минути;

№ 9 на 70 минути;

Автобусни линии:

№ 72 на 50 минути;

№ 73 на 75 минути;

№ 83 на 65 минути;

№ 85 на 70 минути;

Метро:

линии 1, 2 и 4 от 17 до 34 минути;

линия 3 на 20 минути.