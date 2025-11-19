Петима чуждестранни туристи загинаха по време на снежна буря в Чили

Петима чуждестранни туристи станаха жертви на снежна буря в южната част на Чили.

Двама мексиканци, двама германци и един британец загинаха при обилен снеговалеж внационалния парк "Торес дел Пайне" в Патагония. Скоростта на вятъра е достигнала 190 километра в час.

Четирима други бяха обявени за изчезнали, но бяха намерени живи. Условията все още не позволяват на планинските екипи да стигнат до телата. Инцидентът е станал на 5 часа път пеша от най-близката точка, която може да се достигне с автомобил. По официални данни мястото привлича около 60 хиляди посетители годишно.