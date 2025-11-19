БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Петима чуждестранни туристи загинаха по време на снежна буря в Чили

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази
петима чуждестранни туристи загинаха време снежна буря чили
Снимка: илюстративна АП/БТА
Слушай новината

Петима чуждестранни туристи станаха жертви на снежна буря в южната част на Чили.

Двама мексиканци, двама германци и един британец загинаха при обилен снеговалеж внационалния парк "Торес дел Пайне" в Патагония. Скоростта на вятъра е достигнала 190 километра в час.

Четирима други бяха обявени за изчезнали, но бяха намерени живи. Условията все още не позволяват на планинските екипи да стигнат до телата. Инцидентът е станал на 5 часа път пеша от най-близката точка, която може да се достигне с автомобил. По официални данни мястото привлича около 60 хиляди посетители годишно.

#снежна буря #Чили #загинали

Последвайте ни

ТОП 24

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
1
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
2
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик
3
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява...
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
4
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
5
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха...
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище
6
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Честит юбилей на Мария Петрова
4
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
5
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Латинска Америка

Напрежение между САЩ и Венецуела: Вашингтон обяви предполагаем наркокартел за терористична организация
Напрежение между САЩ и Венецуела: Вашингтон обяви предполагаем наркокартел за терористична организация
САЩ с пореден удар срещу плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици САЩ с пореден удар срещу плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици
Чете се за: 00:52 мин.
Бунт в Мексико: Протестиращи разрушиха бариерите на президентския дворец (ОБЗОР) Бунт в Мексико: Протестиращи разрушиха бариерите на президентския дворец (ОБЗОР)
Чете се за: 02:15 мин.
Екоактивисти протестират с фенери в Бразилия Екоактивисти протестират с фенери в Бразилия
Чете се за: 00:37 мин.
"Нашата земя не е за продан": Протестиращи нахлуха на КОП30 в Бразилия "Нашата земя не е за продан": Протестиращи нахлуха на КОП30 в Бразилия
Чете се за: 00:37 мин.
В Колумбия започна среща на лидери от ЕС и Общността на латиноамериканските и карибските държави В Колумбия започна среща на лидери от ЕС и Общността на латиноамериканските и карибските държави
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет 2026 влиза за разглеждане в пленарна зала
На председателски съвет ще се вземе решение кога Бюджет 2026 влиза...
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Дъждът продължава и днес: Опасност от локални наводнения Дъждът продължава и днес: Опасност от локални наводнения
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Започва съдебният процес за трагедията в дискотека "Пулс" в Кочани Започва съдебният процес за трагедията в дискотека "Пулс" в Кочани
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Руски атаки убиха 32-ма души в Харков Руски атаки убиха 32-ма души в Харков
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Израелски въздушни удари в Ливан взеха най-малко 15 жертви в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Американският Конгрес одобри да бъдат разсекретени всички документи...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Новинарският сайт на БНТ bntnews.bg спечели първо място в...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Петима чуждестранни туристи загинаха по време на снежна буря в Чили
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ